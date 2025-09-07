Babnet   Latest update 20:08 Tunis

استعدادا لمونديال كرة القدم تحت 17 عاما - خمس مقابلات ودية للمنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e90e5281e191.71570127_gkqfljmeihonp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 20:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يجري المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما خمس مقابلات ودية استعدادا لمونديال قطر 2025.

وسيستهل المنتخب الوطني سلسلة لقاءاته الودية بملاقاة منتخب بوركينا فاسو غدا الاثنين بملعب بوجمعة الكميتي بباجة قبل التباري مع نظيره المصري في مناسبتين بمصر يومي 10 و13 اكتوبر المقبل. 



وسيخوض الفريق لقاءين وديين بالامارات العربية المتحدة ضد كل من العربية السعودية يوم 25 اكتوبر ومنتخب الشيلي يوم 28 من نفس الشهر قبل السفر الى قطر يوم 30 اكتوبر للمشاركة في المونديال. 
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض المونديال المقرر من 3 الى 27 نوفمبر 2025 في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الارجنتين وبلجيكا وفيجي


