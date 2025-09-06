نابل: الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة
تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل اليوم السبت الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بالجهة، دورة الفنان التشكيلي الراحل عبد الرزاق الساحلي وذلك بالمركب الثقافي نيابوليس نابل.
وانطلقت فعاليات الصالون خلال الفترة الصباحية بتنظيم ورشات متنوعة منها ورشة الرسم تأطير الأستاذة سلوى منصور وورشة التصوير الفوتوغراقي تأطير الأستاذ محمد أمين العلوي وورشة النحت والرسكلة تأطير الأستاذة امينة القسوري، بالإضافة إلى البث المتواصل لصور وتتويجات الدورات السابقة للصالون.
وتتضمن الفترة المسائية من هذه التظاهرة افتتاح معرض الاعمال المشاركة في الصالون ولمسة وفاء للفنان الراحل عبد القادر الساحلي من خلال عرض شريط مصور بتقنية الذكاء الاصطناعي حول مسيرته، يليها تقديم شهادات حية من أفراد العائلة والأصدقاء وتكريم أفراد العائلة بلوحة بتقنية الفسيفساء للفنانة التشكيلية فاطمة العمروسي.
ويختتم البرنامج بالإعلان عن نتائج الاعمال المشاركة في الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية وتتويج الفائزين وتوزيع الشهائد على المشاركين.
