Babnet   Latest update 19:28 Tunis

نابل: الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 14:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل اليوم السبت الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بالجهة، دورة الفنان التشكيلي الراحل عبد الرزاق الساحلي وذلك بالمركب الثقافي نيابوليس نابل.

وانطلقت فعاليات الصالون خلال الفترة الصباحية بتنظيم ورشات متنوعة منها ورشة الرسم  تأطير الأستاذة سلوى منصور وورشة التصوير الفوتوغراقي تأطير الأستاذ محمد أمين العلوي وورشة النحت والرسكلة تأطير الأستاذة امينة القسوري، بالإضافة إلى البث المتواصل لصور وتتويجات الدورات السابقة للصالون.



وتتضمن الفترة المسائية من هذه التظاهرة افتتاح معرض الاعمال المشاركة في الصالون ولمسة وفاء للفنان الراحل عبد القادر الساحلي من خلال عرض شريط مصور بتقنية الذكاء الاصطناعي حول مسيرته، يليها تقديم شهادات حية من أفراد العائلة والأصدقاء وتكريم أفراد العائلة بلوحة بتقنية الفسيفساء للفنانة التشكيلية فاطمة العمروسي.
ويختتم البرنامج بالإعلان عن نتائج الاعمال المشاركة في الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية وتتويج الفائزين وتوزيع الشهائد على المشاركين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314423


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
35°-26
35°-27
37°-28
37°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    