نابل: الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل اليوم السبت الدورة الخامسة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بالجهة، دورة الفنان التشكيلي الراحل عبد الرزاق الساحلي وذلك بالمركب الثقافي نيابوليس نابل.



وانطلقت فعاليات الصالون خلال الفترة الصباحية بتنظيم ورشات متنوعة منها ورشة الرسم تأطير الأستاذة سلوى منصور وورشة التصوير الفوتوغراقي تأطير الأستاذ محمد أمين العلوي وورشة النحت والرسكلة تأطير الأستاذة امينة القسوري، بالإضافة إلى البث المتواصل لصور وتتويجات الدورات السابقة للصالون.

