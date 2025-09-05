بطولة أفريقيا لليد (وسطيات دون 19 سنة): برنامج مباريات المنتخب التونسي
يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد وسطيات دون 19 سنة مشاركته في بطولة أفريقيا المقررة بمدينة وهران الجزائرية من 6 إلى 13 سبتمبر 2025، بمواجهة نظيره البوركيني يوم السبت 6 سبتمبر انطلاقًا من الساعة 13:00 بتوقيت تونس، ضمن المجموعة الأولى.
وسيواجه السباعي التونسي في بقية لقاءات الدور الأول:
* 7 سبتمبر (16:00): تونس × كوت ديفوار
* 8 سبتمبر (14:00): تونس × زامبيا
* 10 سبتمبر (16:00): تونس × مصر
* 11 سبتمبر (16:00): تونس × الكونغو الديمقراطية
وتضم المجموعة الثانية منتخبات: أنغولا، غينيا، الجزائر، مالي، كينيا، وجزيرة لارجوانن.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي، على أن تضمن المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة تأهلها مباشرة إلى بطولة العالم 2026.
