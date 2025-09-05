بطولة أفريقيا لليد (وسطيات دون 19 سنة): برنامج مباريات المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baef7666cdb0.94134567_fkopmlegjqnhi.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد وسطيات دون 19 سنة مشاركته في بطولة أفريقيا المقررة بمدينة وهران الجزائرية من 6 إلى 13 سبتمبر 2025، بمواجهة نظيره البوركيني يوم السبت 6 سبتمبر انطلاقًا من الساعة 13:00 بتوقيت تونس، ضمن المجموعة الأولى.



وسيواجه السباعي التونسي في بقية لقاءات الدور الأول:

