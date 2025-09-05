ياسين القايدي يمثل نقابة الصحفيين التونسيين في "أسطول الصمود المغاربي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baed13aff7d5.65730603_iqhpmonfkejgl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، ياسين القايدي، اليوم الجمعة، عن مشاركته، ممثلا النقابة، في "أسطول الصمود المغاربي" الذي ينطلق الأحد القادم من تونس باتجاه قطاع غزة في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع.



وقال القايدي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بمقرّ النقابة، إنّ مشاركته في أسطول الصمود "ليست قراراً فردياً ولا مغامرة شخصية، إنّما هي امتداد طبيعي لرسالة الصحافة ولرسالة الكلمة الحرة التي لا تعرف الخوف"، مضيفا أنّ الهدف يتمثل في "أن ينكسر هذا الحصار الظالم عن غزة، وأن يصل صوتها إلى العالم مهما حاولوا إسكاتها".

