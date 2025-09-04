وزير الخارجية يعقد في القاهرة سلسلة من اللقاءات مع نظرائه في الدول العربية

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة (164) لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الذي احتضنته القاهرة اليوم الخميس، عددا من اللقاءات مع نظرائه في الدول العربية.



وأجرى في هذا الاطار لقاءً مع وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، تم خلاله استعراض مسيرة التعاون الثنائي في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والثقافة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستحتضنها القاهرة قريبا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال عدد من المسائل الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع كافة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.ولدى اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوك، نوّه الجانبان بالنموّ المطّرد الذي تشهده علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين تونس وموريتانيا والحرص المشترك على تطويرها في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، مع التأكيد على أهمية الإعداد الجيّد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة للتعاون وإيجاد الحلول المناسبة لدفع مشاريع الشراكة التونسية الموريتانية.وشكّل اللقاء الذي جمع الوزير مع وزير الخارجية بجمهورية السودان عمر محمد الصديق، مناسبةً لاستعراض أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، حيث جدّد الوزير الإعراب عن موقف تونس الداعم لوحدة وسيادة السودان على كامل أراضيه، بما يخدم تطلعات شعبه الشقيق ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة العربية والإسلامية والافريقية.وعقد الوزير في مستهل أشغال الدورة لقاءً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناول خلاله جدول أعمال المجلس الوزاري العربي وكذلك العلاقات بين تونس وجامعة الدول العربية.وشدّد الوزير في هذا الإطار، على ضرورة أن ترتقي القرارات الصادرة إلى مستوى انتظارات شعوب المنطقة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل برامج التكامل الاقتصادي والشراكة المتضامنة، لاسيما في ظل إحياء الذكرى 80 لإنشاء الجامعة.كما تم التأكيد على الحرص الذي توليه تونس لتعزيز إسهامات المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة التي تتخذ من بلادنا مقرّا لها في معاضدة العمل العربي المشترك في شتى المجالات التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية.