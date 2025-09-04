توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية ومعهد العالم العربي بباريس

تم امس، الاربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربي ومعهد العالم العربي بباريس، بهدف تعميق التعاون الثقافي-الاقتصادي ورفع شأن الإبداع والابتكار العربي على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تطمح المذكرة، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاتحاد ، الخميس، إلى تشجيع المبادلات والتعاون بين فرنسا والعالم العربي، خاصة في ميادين العلوم والتقنيات، للمساهمة في تنمية العلاقات بين العالم العربي وأوروبا.



وتولى التوقيع على المذكرة، كل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ورئيس المعهد العربي في باريس جاك لانغ، بحضور رئيس منظمة الأعراف سمير ماجولوالأمينة العامة للغرفة العربية الفرنسية ريان كنعان ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظم الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين الدكتور هاشم حسين.وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، بالمناسبة، "إدراكاً للمساهمة الكبيرة لجائزة معهد العالم العربي للتصميم في إبراز مواهب المصممين العرب وتسليط الضوء على دور التصميم في تشكيل المشهد الثقافي والاقتصادي في العالم العربي، فان اتحاد الغرف العربية ومعهد العالم العربي سيعملان على وضع إطار للتعاون يهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الجائزة وتأثيرها".واعتبر المسؤول، أن الغرض من مذكرة التفاهم يتمثل في الترويج لجائزة معهد العالم العربي للتصميم في جميع أنحاء العالم العربي من خلال حشد شبكة اتحاد الغرف العربية الواسعة من غرف التجارة ومجتمعات الأعمال ، بالاضافة إلى دعم وبناء قدرات رواد الاعمال العرب من خلال ورش العملومبادرات تبادل المعرفة التي يوفرها المعهد واتحاد الغرف العربية والمؤسسات الشريكة.يشار إلى أن معهد العالم العربي قد بعث سنة 1980، باتفاق من قبل 18 دولة عربية مع فرنسا على إقامته، ليكون مؤسسة ترمي إلى تطوير معرفة العالم العربي وبعث حركة أبحاث معمقة حول لغته وقيمه الثقافية والروحية، وهو مؤسسة قائمة على القانون الفرنسي وأداة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها.ويعدّ المعهد اليوم، جسر ثقافي حقيقي بين فرنسا والعالم العربي، حيث يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تطوير دراسة العالم العربي في فرنسا وتعميق فهم ثقافته وحضارته ولغته، وفهم جهوده الرامية إلى التطوّر، وتشجيع التبادل الثقافي وتنشيط التواصل والتعاون بين فرنسا والعالم العربي لا سيما في ميادين العلم والتقنيات، علاوة على الإسهام على هذا النحو في إنجاح العلاقات بين وفرنسا والعالم العربي عبر تعزيز العلاقات بين العرب وأوروبا.جدير بالذكر ، انه وقع توقيع مذكرة التعاون بين اتحاد الغرف العربية ومعهد العالم العربي بباريس على هامش اجتماعات مجلس إدارة الغرفة العربية الفرنسية المشتركة والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية الفرنسية المشتركة.مدفعي