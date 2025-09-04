تصفيات مونديال 2026 (منطقة إفريقيا) – الجولة السابعة.. الغابون تسحق السيشال برباعية نظيفة
حقق المنتخب الغابوني لكرة القدم فوزاً عريضاً على حساب نظيره السيشالي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي دار أمس الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وسجل المهاجم دينيس بوانغا ثلاثية في الدقائق 4 و34 و38، فيما أضاف يانيس مبيمبا الهدف الرابع في الدقيقة 89، ليحسم "الفهود" المباراة لصالحهم بأريحية تامة.
برنامج مباريات اليوم الخميس 4 سبتمبر* المجموعة التاسعة: تشاد – غانا (س14)
* المجموعة الرابعة: موريس – الرأس الأخضر (س17)
* المجموعة الثامنة: ساو طومي وبرنسيب – غينيا الاستوائية (س17)
* المجموعة الرابعة: أنغولا – ليبيا (س17)
* المجموعة التاسعة: مدغشقر – إفريقيا الوسطى (س17)
* المجموعة الأولى: غينيا بيساو – سيراليون (س17)
* المجموعة الثامنة: تونس – ليبيريا (س20)
* المجموعة السابعة: الجزائر – بوتسوانا (س20)
* المجموعة الرابعة: الكاميرون – إسواتيني (س20)
* المجموعة التاسعة: مالي – جزر القمر (س20)
برنامج مباريات الغد الجمعة 5 سبتمبر* المجموعة الخامسة: الصومال – غينيا (س13)
* المجموعة الثانية: جنوب السودان – الكونغو الديمقراطية (س13)
* المجموعة الثامنة: ناميبيا – مالاوي (س14)
* المجموعة السادسة: كينيا – غامبيا (س14)
* المجموعة السابعة: أوغندا – الموزمبيق (س17)
* المجموعة الثالثة: ليزوتو – جنوب إفريقيا (س17)
* المجموعة الخامسة: الكونغو – تنزانيا (س17)
* المجموعة الأولى: جيبوتي – بوركينا فاسو (س17)
* المجموعة الثانية: موريتانيا – الطوغو (س20)
* المجموعة الثانية: السنغال – السودان (س20)
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار – بوروندي (س20)
* المجموعة الأولى: مصر – إثيوبيا (س20)
بهذا الفوز، عززت الغابون حظوظها في سباق التأهل إلى المونديال، فيما تعيش السيشال وضعية صعبة بعد خسارة ثقيلة تزيد من تعقيد مهمتها في بقية مشوار التصفيات.
