تصفيات مونديال 2026 (منطقة إفريقيا) – الجولة السابعة.. الغابون تسحق السيشال برباعية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b965c1cf9103.15361540_knjlfgopihmeq.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب الغابوني لكرة القدم فوزاً عريضاً على حساب نظيره السيشالي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي دار أمس الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل المهاجم دينيس بوانغا ثلاثية في الدقائق 4 و34 و38، فيما أضاف يانيس مبيمبا الهدف الرابع في الدقيقة 89، ليحسم "الفهود" المباراة لصالحهم بأريحية تامة.

