ولاية تونس: انعقاد المجلس الجهوي للأمن حول العودة المدرسية
في اطار الاستعداد المحكم والأمثل لإنجاح العودة المدرسية و الجامعية 2025/2026 ،انعقد بمقر ولاية تونس امس الاربعاء المجلس الجهوي للأمن الذي أوكل له تدارس جميع المسائل المتعلقة بالعودة المدرسية،وذلك بحضور كافة الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي
و في مستهل الجلسة، أكد والي تونس،عماد بوخريص على ضرورة حماية محيط المؤسسات التربوية، ومقاومة جميع المظاهر المخلة بالأمن العام
ودعا للقيام بحملات جهوية مشتركة لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي و الكلاب السائبة بمحيط المؤسسات التربوية
كما دعا المؤسسات التربوية لاعتماد منظومة خاصة بالتأمين الذاتي،وتوفير حراس خلال الفترة النهارية والليلية ، والتحلي باليقظة والإعلام الفوري عن كل ما يثير الريبة داخل المؤسسة و خارجها
ولفت الوالي ايضا، إلى مسالة مقاومة ظاهرة الاكتظاظ المروري أمام المؤسسات التربوية و بمحيطها خلال أوقات الذروة مع ضرورة تعميم التركيز المروري، فضلا عن دعوة مندوبي التربية تونس 1 و 2 لحث منظوريهم من مديري المدارس الابتدائية و الإعدادية و المعاهد الثانوية للتعهد بالصيانة و الطلاء والإنارة بكافة المؤسسات التربوية
كما دعا المعتمدين و الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية للإحاطة بالفئات الهشة وغير القادرة على توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها،ومصالح وزارة النقل لتأمين نقل مدرسي وجامعي متواتر وفي أحسن الظروف
