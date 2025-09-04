ولاية تونس: انعقاد المجلس الجهوي للأمن حول العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار الاستعداد المحكم والأمثل لإنجاح العودة المدرسية و الجامعية 2025/2026 ،انعقد بمقر ولاية تونس امس الاربعاء المجلس الجهوي للأمن الذي أوكل له تدارس جميع المسائل المتعلقة بالعودة المدرسية،وذلك بحضور كافة الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي

و في مستهل الجلسة، أكد والي تونس،عماد بوخريص على ضرورة حماية محيط المؤسسات التربوية، ومقاومة جميع المظاهر المخلة بالأمن العام



