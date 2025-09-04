Babnet   Latest update 09:46 Tunis

ولاية تونس: انعقاد المجلس الجهوي للأمن حول العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 09:08 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في اطار الاستعداد المحكم والأمثل لإنجاح العودة المدرسية و الجامعية 2025/2026 ،انعقد بمقر ولاية تونس امس الاربعاء المجلس الجهوي للأمن الذي أوكل له تدارس جميع المسائل المتعلقة بالعودة المدرسية،وذلك بحضور كافة الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي
و في مستهل الجلسة، أكد والي تونس،عماد بوخريص على ضرورة حماية محيط المؤسسات التربوية، ومقاومة جميع المظاهر المخلة بالأمن العام


ودعا للقيام بحملات جهوية مشتركة لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي و الكلاب السائبة بمحيط المؤسسات التربوية

كما دعا المؤسسات التربوية لاعتماد منظومة خاصة بالتأمين الذاتي،وتوفير حراس خلال الفترة النهارية والليلية ، والتحلي باليقظة والإعلام الفوري عن كل ما يثير الريبة داخل المؤسسة و خارجها

ولفت الوالي ايضا، إلى مسالة مقاومة ظاهرة الاكتظاظ المروري أمام المؤسسات التربوية و بمحيطها خلال أوقات الذروة مع ضرورة تعميم التركيز المروري، فضلا عن دعوة مندوبي التربية تونس 1 و 2 لحث منظوريهم من مديري المدارس الابتدائية و الإعدادية و المعاهد الثانوية للتعهد بالصيانة و الطلاء والإنارة بكافة المؤسسات التربوية
كما دعا المعتمدين و الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية للإحاطة بالفئات الهشة وغير القادرة على توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها،ومصالح وزارة النقل لتأمين نقل مدرسي وجامعي متواتر وفي أحسن الظروف


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314315


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
31°-24
35°-25
33°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    