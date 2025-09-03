بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم الأربعاء:
النتائج
* قاعة باردو
الملعب التونسي – نادي ساقية الزيت 26-25
* قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف – سبورتينغ المكنين 24-23
* قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – مكارم المهدية 26-25
* قاعة بني خيار
بعث بني خيار – النجم الساحلي 29-26
* قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – الترجي الرياضي 25-26
* قاعة طبلبة
نسر طبلبة – النادي الإفريقي 18-23
الترتيب بعد الجولة الثالثة| الفريق | ن | ل |
| ------------------- | - | - |
| الترجي الرياضي | 9 | 3 |
| بعث بني خيار | 9 | 3 |
| النادي الإفريقي | 9 | 3 |
| النجم الساحلي | 7 | 3 |
| نادي ساقية الزيت | 7 | 3 |
| نادي قصور الساف | 5 | 3 |
| نادي كرة اليد بجمال | 5 | 3 |
| الملعب التونسي | 5 | 3 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 3 |
| مكارم المهدية | 4 | 3 |
| جمعية الحمامات | 4 | 3 |
| نسر طبلبة | 3 | 3 |
