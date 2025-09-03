معطيات بشأن العلاقات التونسية الجزائريّة (مؤطّر)

(تحرير ليلى بن ابراهيم) – يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي الأربعاء و الخميس، زيارة إلى الجزائر سيحضر خلالها افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الحالي.

وترتبط تونس مع الجزائر بـعلاقات تعاون وثيقة ورغبة مستمرة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة، قوامها المصلحة المشتركة والتطلع إلى مزيد من التكامل والاندماج.





العلاقات السياسية والزيارات الثنائية





التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية والاجتماعية والحدودية



التعاون الاقتصادي



التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي والشبابي والرياضي



تعمل تونس والجزائر على ترسيخ سنّة التّشاور عالي المستوى بين قيادتي البلدين، ومن خلال تواتر الزيارات واللّقاءات بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات. أبرزها:يؤدي زيارة دولة إلى الجزائر يوم 2 فيفري 2020.يؤدي زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021.* زياراتإلى الجزائر (4-5 جويلية 2022، 1-2 نوفمبر 2022، 1-2 مارس 2024، و1 نوفمبر 2024).* زيارةإلى تونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الثلاثي (22 أفريل 2024).* زيارة رئيس الحكومة الأسبق إلى الجزائر (3-4 أكتوبر 2023) للإشراف على اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة.* زيارات وزراء الخارجية بين البلدين في 2024 و2025.تكثيف التعاون الميداني على الشريط الحدودي وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، مع تبادل الزيارات وتنظيم دورات تكوينية.توقيع مذكرة تفاهم (4 أكتوبر 2023) لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.اجتماع اللجنة القنصلية والاجتماعية والعقارية (11-12 ديسمبر 2024). عدد الجالية التونسية بالجزائر حوالي 24,464 شخصا موزعين على 58 ولاية.* اتفاقيات: الاتفاق التجاري التفاضلي (2014) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (2005).* خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025: صادرات تونس نحو الجزائر(صناعات ميكانيكية وكهربائية أساسا)، مقابل واردات بـ(معظمها محروقات).توقيع اتفاق تعاون في السياحة (2023). إلى 20 جويلية 2025:زار تونس (+9.8% مقارنة بـ2024).حوالي 10–15 شركة تونسية تنشط بالجزائر بحجم أعمال يقارب 300 مليون دينار. الاستثمارات الجزائرية في تونس:بحجم استثمارات يناهز 190 مليون دينار و3000 موطن شغل.28 رحلة جوية أسبوعيا، إعادة افتتاح خط السكة الحديدية (ماي 2024)، مع العمل على فتح خط بحري بين البلدين.إرساء لجنة ثقافية مشتركة، وتبادل المشاركة في التظاهرات الفنية والموسيقية.اجتماعات فنية مشتركة في مجال العمل والعلاقات المهنية (جانفي 2024)، واتفاق توأمة بين معاهد الصحة والسلامة المهنية (11 نوفمبر 2024).اجتماع اللجنة الفنية التربوية (11 نوفمبر 2024).انعقاد الدورة الثانية للجنة القيادة المشتركة (13-14 أفريل 2025).توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بعنوان سنتي 2024-2025 (جانفي 2024).