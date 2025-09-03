معطيات بشأن العلاقات التونسية الجزائريّة (مؤطّر)
(تحرير ليلى بن ابراهيم) – يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي الأربعاء و الخميس، زيارة إلى الجزائر سيحضر خلالها افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الحالي.
وترتبط تونس مع الجزائر بـعلاقات تعاون وثيقة ورغبة مستمرة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة، قوامها المصلحة المشتركة والتطلع إلى مزيد من التكامل والاندماج.
العلاقات السياسية والزيارات الثنائيةتعمل تونس والجزائر على ترسيخ سنّة التّشاور عالي المستوى بين قيادتي البلدين، ومن خلال تواتر الزيارات واللّقاءات بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات. أبرزها:
* قيس سعيد يؤدي زيارة دولة إلى الجزائر يوم 2 فيفري 2020.
* عبد المجيد تبون يؤدي زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021.
* زيارات قيس سعيد إلى الجزائر (4-5 جويلية 2022، 1-2 نوفمبر 2022، 1-2 مارس 2024، و1 نوفمبر 2024).
* زيارة عبد المجيد تبون إلى تونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الثلاثي (22 أفريل 2024).
* زيارة رئيس الحكومة الأسبق إلى الجزائر (3-4 أكتوبر 2023) للإشراف على اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة.
* زيارات وزراء الخارجية بين البلدين في 2024 و2025.
التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية والاجتماعية والحدودية* الأمني والعسكري: تكثيف التعاون الميداني على الشريط الحدودي وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، مع تبادل الزيارات وتنظيم دورات تكوينية.
* تنمية المناطق الحدودية: توقيع مذكرة تفاهم (4 أكتوبر 2023) لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.
* الشؤون القنصلية: اجتماع اللجنة القنصلية والاجتماعية والعقارية (11-12 ديسمبر 2024). عدد الجالية التونسية بالجزائر حوالي 24,464 شخصا موزعين على 58 ولاية.
التعاون الاقتصادي* التجاري:
* اتفاقيات: الاتفاق التجاري التفاضلي (2014) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (2005).
* خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025: صادرات تونس نحو الجزائر 622 مليون دينار (صناعات ميكانيكية وكهربائية أساسا)، مقابل واردات بـ1859 مليون دينار (معظمها محروقات).
* السياحي: توقيع اتفاق تعاون في السياحة (2023). إلى 20 جويلية 2025: 1,460,000 سائح جزائري زار تونس (+9.8% مقارنة بـ2024).
* الاستثمار: حوالي 10–15 شركة تونسية تنشط بالجزائر بحجم أعمال يقارب 300 مليون دينار. الاستثمارات الجزائرية في تونس: 57 شركة بحجم استثمارات يناهز 190 مليون دينار و3000 موطن شغل.
* النقل: 28 رحلة جوية أسبوعيا، إعادة افتتاح خط السكة الحديدية (ماي 2024)، مع العمل على فتح خط بحري بين البلدين.
التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي والشبابي والرياضي* الثقافي: إرساء لجنة ثقافية مشتركة، وتبادل المشاركة في التظاهرات الفنية والموسيقية.
* الاجتماعي: اجتماعات فنية مشتركة في مجال العمل والعلاقات المهنية (جانفي 2024)، واتفاق توأمة بين معاهد الصحة والسلامة المهنية (11 نوفمبر 2024).
* التربوي: اجتماع اللجنة الفنية التربوية (11 نوفمبر 2024).
* التعليم العالي: انعقاد الدورة الثانية للجنة القيادة المشتركة (13-14 أفريل 2025).
* الشباب والرياضة: توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بعنوان سنتي 2024-2025 (جانفي 2024).
