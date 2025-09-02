الكاف: تقدّم أشغال تهيئة عدد من الطرقات والمسالك الفلاحية بنسب متفاوتة وغياب المواد المقطعية يؤثر سلبا على سير إنجاز بعضها

تقدّمت أشغال تهيئة عدد من الطرقات والمسالك الفلاحية بولاية الكاف بنسب متفاوتة، ومن المنتظر إنهاء البعض منها قبل موفى السنة الحالية، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجهيز الصادق رجب.



وأرجع رجب، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تأخر بعض هذه المشاريع إلى غياب المواد المقطعية في الجهة بما أثر سلبا على سير إنجاز المشاريع البنيوية بالجهة بصفة عامة، على حد قوله.



ويهم برنامج تهيئة المسالك الفلاحية بولاية الكاف كل من مسلك السويطير بمعتمدية الجريصة، ومسلك اولاد بوعزيز واولاد بلغيث بمعتمدية القصور ومسلك الفطاحلة بمعتمدية الدهماني على مسافة 17 كلم، وينتظر انهاء أشغالها مع موفى السنة الجارية، وفق نفس المصدر.أما برنامج تهيئة الطرقات فيتعلق بتهيئة كل من الطريق الجهوية عدد 60 الرابطة بين المدخل الشرقي بولاية الكاف عبر الطريق الوطنية رقم 05 ومدينة القصور وكذلك الطريق عدد 78 الرابطة بين منطقة برج العيفة على الطريق الوطنية رقم 05 ومنطقة الخروبات على الطريق الوطنية عدد 12بكلفة جملية تقدر بحوالي 36 مليون دينار.وقد بلغت نسبة الإنجاز، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان، حوالي 80 بالمائة بالنسبة للطريق عدد 60، و75 بالمائة بالنسبة للطريق عدد 78 وهي نسبة تعتبر دون المتوسط يعود تأخرها، وفق تقديره، إلى نقص المواد المقطعية بالجهة والى ضرورة انجاز بعض الأشغال الموازية كتحويل جزء من مسار قناة المياه التابعة الى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.ودعت السلط الجهوية، في هذا الإطار، المقاولات المكلّفة بإنجاز هذه المشاريع الى الترفيع في نسق الانجاز، واحترام تعهداتها في الغرض خدمة للصالح العام، حيث طالب والي الجهة وليد كعبية خلال زيارته الأخيرة المخصصة للاطلاع على سير إنجاز هذه المشاريع، المقاولات بالالتزام بالآجال المحددة، وبالتسريع في نسق الانجاز.كما تعهد الوالي بالعمل على حل بعض الإشكاليات التي تعترض إتمام هذه المشاريع، وبالعمل على إيجاد الحلول للاشكاليات المتعلقة بتوفير المواد الأولية وخاصة المقطعية منها.