أهم الاحداث الوطنية لشهر أوت 2025

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر أوت 2025



02 أوت



04 أوت



05 أوت



06 أوت



07 أوت



08 اوت



10أوت



11 أوت



12 أوت



13 أوت



14 أوت



15 أوت



16 أوت



17 أوت



18 أوت



19 أوت



20 اوت



21 أوت



22 أوت



23 أوت



24 أوت



25 أوت



26 أوت



27 أوت



28 أوت



29 أوت



30 أوت



31 أوت



* ثقافة/ثراث عربي/ألكسوتسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي، وذلك في ختام أشغال الاجتماع العاشر للمرصد الحضري التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو)، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت من 28 إلى 30 جويلية* اقتصاد/انزلاقات أرضية/سيدي بوسعيدلجنة المتابعة المكلّفة بوضع حلول عمليّة للانزلاقات الأرضيّة بهضبة سيدي بوسعيد تقرر القيام بعملية معاينة فنية من خلال تشريك مختصين وإعداد الخطوط المرجعية لانتداب مكتب دراسات لتحيين الدراسات القديمة خاصة بعد ان تأكدت دقة الوضعية التي تشهدها الهضبة.* اقتصاد/بورصة/تصنيف عربيبورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ، في قائمة الأسواق العربية، من حيث الأداء ، في الربع الثاني من سنة 2025، إذ تسجل ارتفاعا بنسبة 50ر5 بالمائة في حين تصدرت القائمة بورصة فلسطين تليها دبي وأبو ظبي* سياسة/اعتصام/غزةالشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع تعلن في بيان لها عن رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع* سياسة/أسطول/غزةأعضاء "اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة" يعلنون عن انطلاق الاستعدادت اللوجستية والعملية للإبحار باتجاه قطاع غزة، و أن الانطلاق من تونس سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل ومن اسبانيا يوم 31 أوت الحالي وذلك "من أجل كسر الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بالقطاع منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023."* اقتصاد/سياحة/مداخيلمداخيل قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تساهم في تغطية 84 بالمائة من خدمة الدين الخارجي* اقتصاد/حبوبتجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب الى غاية موفى جويلية 2025* اجتماع/أطباء/تشغيلالتنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين التونسيين المعطلين عن العمل، تطالب بالتسريع في توفير 5 آلاف خطة انتداب للقضاء على البطالة في صفوف الدكاترة واعتماد آلية رقمية "نزيهة" و"شفافة" للانتداب تشمل جميع الخطط ضمن لزمة واحدة* سياسة/تربية/مجلس أعلىرئيس الجمهورية يؤكد أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم نابع من القناعة الراسخة بأن جبهة التربية والتعليم من أهم الجبهات في معركة التحرر الوطني وذلك لدى اجتماعه بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الدينية والسيّدتين وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزيرة الشؤون الثقافية* سياسة/اقتصاد/اسكوامجلس وزاري مُضيّق برئاسة رئيسة الحكومة،يخصص لمبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) بمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.* سياسة/قنصلية/ليبياصدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر رئاسي (عدد 385 لسنة 2025 المؤرخ في 04 اوت 2025) ، يقضي بإحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبياوكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت، في وقت سابق، عن إعادة فتح القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببنغازي بداية من يوم الاحد 12 ماي 2025، وذلك في إطار "حرص الدولة التونسية المتواصل على تقريب الخدمات من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج"* سياسة/اجتماع/سياحةعلاجيةاجتماعً مشتركً ينعقد بوزارة الصحة ويضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية.* اقتصاد/سياحةقطاع السياحة في تونس يسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 وبذلك تنضم إلى كل من إسبانيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا واليونان والسعودية والإمارات في قطاع السياحة المزدهر، وفق تقريرعن الموقع العالمي "travel and tour world"* سياسة/رياضة/تتويجرئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة* اقتصاد/استثماراتتونس تسجل، خلال النصف الأول من سنة 2025 وعلى أساس سنوي، زيادة في قيمة الاستثمارات المصرح بها ، بنسبة 9ر16 بالمائة لتصل إجمالي المبالغ الى نحو 3 مليارات و 299 مليون دينار.* سياسة/انتخابات/جهاتالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن عن انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحليّة عمادة القواسم الغربية - معتمدية شربان - المهدية* اقتصاد/اتصالاترقم معاملات قطاع الاتصالات، في تونس خلال شهر جوان 2025، وعلى أساس شهري، بنسبة 2 بالمائة ليصل الى نحو 9ر339 مليون دينار.ويأتي هذا الإرتفاع، وفق بيانات نشرتها الهيئة الوطنية للاتصالات بعد ان حققت السوق قرابة 5ر232 مليون دينار خلال شهر ماي 2025* سياسة/نقابات/اعتداءنقابة الصحفيين تدين "الاعتداء" على مقر اتحاد الشغل وتؤكد ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤولياتها في تهدئة الأوضاع-أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل* سياسة/اجتماع/التكفل بالعلاجصدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، قرارمشترك من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية، يتعلق بضبط إجراءات اسناد منحة التكفل بنفقات الغذاء لفائدة مرضى دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الغلوتين (داء الابطن)، لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.* سياسة/حكومةرئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة ان هناك ملفات لابد ان تفتح لان الشعب يطالب بالمحاسبة،ومن حقه المشروع أن يطالب بالمحاسبة العادلة حتى تعود اليه كل امواله ،والعمل جار من اجل حل وطني لكل القطاعات، ومن اجل بناء جديد* اقتصاد/اجتماع/تربيةرئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يدعو وزارة التربية إلى توحيد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية على كامل تراب الجمهورية، بغاية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وتفادي أي شكل من أشكال التمييز بين المؤسسات التربوية.* سياسة/اضراب جوع/غزةحزب التّيار الشعبي يعلن عن تنظيم إضراب جوع تضامني مع أهالي قطاع غزّة يوم الأربعاء 13 أوت الحالي* ثقاة/وفاةالساحة الفنية والثقافية تفقد الفنان والممثل والمخرج الكبير الفاضل الجزيري الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن سن يناهز 77 سنة.وبوفاته، تفقد تونس أحد أبرز مبدعيها في مجال المسرح والموسيقى والسينما* سياسة/ادانة/غزةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين "اغتيال الطاقم الإعلامي لقناة "الجزيرة" في غارة جوية صهيونية استهدفته في غزة ، داعية إلى حماية دولية فعّالة للصحفيين الفلسطينيين.* اجتماع/صحة/فيروسوزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "شيكونغونيا" Chikungunya وذلك بعد عمليات التقصي والمتابعة على إثر الأخبار المتداولة حول هذا الفيروس.وتضيف في بلاغ لها أنها اتخذت جميع الإجراءات لتدعيم المراقبة الصحيّة واليقظة والترصد في كافة جهات البلاد وعلى مستوى المعابر من طرف المراقبة الصحيّة الحدودية.* اجتماع/اتحاد الشغلالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يدعو، "كل طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد تطال المنظمة أو قياداتها إلى التوجه مباشرة للقضاء"، مؤكدا أن الاتحاد "ليس فوق المحاسبة".* سياسة/محامينرئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد لدى استقباله الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكّاوي بنعيسى والأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب على دور المحامين لا فحسب في إرساء العدالة داخل المجتمع بل في النضال من أجل تحقيق الاستقلال في عديد الدّول العربية، مُشيدا بدور المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كلّ المحافل الدوليّة.* سياسة/المجلس الأعلى للتربية والتعليمرئيس الجمهورية قيس سعيّد يقوم ، بزيارة غير معلنة للمبنى الذي سيكون مقرّا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ويوصى بالإسراع بترميم هذا المبنى، الذي يقع في شارع الحرية بالعاصمة وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه في أقرب الآجال حتى يتمّ تركيز هذه المؤسسة الدستورية وتُباشر مهامها في أفضل الظروف* اقتصاد/عجز تجاريالعجز التجاري لتونس يتفاقم خلال السبعة اشهر الأولى من 2025 وتقارب قيمته 12 مليار دينار* اجتماع/توجيه جامعي/جرائم الكترونيةإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي (الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف)* اجتماع/اتحاد/عمال/نقابات/تنديداتحاد عمال تونس يندد في بيان له بما اعتبره "ثلبا" لرئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل بعض النقابيين "ونعته بنعوت كاذبة"* اجتماع/صحة/مؤسسة عسكريةوزير الدفاع الوطني يصدر قرارًا مؤرخًا في 8 أوت 2025 يقضي بإتمام القرار الصادر في 23 أفريل 2021، والمتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك في إطار مواصلة تطوير البنية الاستشفائية وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في المجال الصحي.* سياسة/اقتصاد/توازنات ماليةمجلس وزاري، تشرف عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ينظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.* اجتماع/صحة/صيدلياتالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن عن اطلاق منصة رقمية ذكية ترمي الى التصرف في حصص الاستمرار التي تؤمنها الصيدليات في العطل الرسمية وايام الاحاد ومساء ايام السبت.* سياسة/مسيرة/أحزابمسيرة بالعاصمة للحزب الدستوري الحر للمطالبة باطلاق سراح رئيسته عبير موسي والمحافظة على مكاسب المرأة التونسية التي تم تضمينها في مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة* سياسة/حقوق الانسان/بيانالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تدعو إلى الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.وتعبّر، في بيان بمناسبة ذكرى 13 أوت 1956، عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، منددة بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.* اعلام/صحافة/الصينيشارك عدد من الصحفيين التونسيين إلى جانب صحفيين من دول عربية في دورة تدريبية تنظمها وزارة التجارة الصينية عبر مركز التعليم والتدريب التابع لشركة مجموعة الاتصالات الدولية للبلادوذلك بالعاصمة الصينية بيكين.* سياسة/جهات/رئاسةرئيس الجمهورية، قيس سعيد، يؤدي زيارة غير معلنة الى معتمدية سجنان من ولاية بنزرت ويزور الحرفية المختصة في صناعة الفخار وإحدى اشهرهن في المجال في تونس والخارج، صبيحة العياري بفضاء العرض الخاص بها بمنطقة المريفق.رئيس الجمهورية، يعاين خلال زيارته للمنطقة التي تتزامن مع احتفال البلاد التونسية بالعيد الوطني للمراة الموافق ليوم 13 اوت من كل سنة، مجموع الاكشاك المنجزة على طول الطريق الجهوية 51 بالمنطقة لعرض وترويج الفخار السجناني الذي يمثل إحدى خصوصيات المعتمدية والجهة* سياسة/تجنيدوزارة الـدفاع الوطني،تفيد أن ، الشبّان، مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق الإثنين 1 سبتمبر 2025 وتتواصل حتّى الجمعة 3 أكتوبر 2025.* اقتصاد/الصينالدبلوماسي الصيني السابق والخبير الاقتصادي، لى يوانتشينع يؤكد ان الحكومة التونسية وضعت سياسة لتشجيع الشركات على تدويل أنشتطها مما أتاح للشركات الصينية الاستفادة من قرب تونس الجغرافي من عديد الاسواق ومن بينها السوق الاوروبية.* سياسة/دبلوماسيةوزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي يتسلم، من فونجا ياماغوشي فاستينغ، نسخة من أوراق اعتمادها كأول سفيرة فوق العادة ومفوّضة لمملكة الدنمارك مُقيمة بتونس.* سياسة/نقاباترئاسة الحكومة تدعو في منشور لها إلى إنهاء العمل بالوضع على ذمة المنظمات النقابية ودعوة المتمتّعين بهذا الإجراء إلى الالتحاق فورا بمواقع عملهم وإلى اعتبار التراخيص المسندة سابقا في الغرض لاغية من تاريخ صدور هذا المنشور (عدد11 )، المؤرخ في 11 أوت 2025* سياسة/ادانة/الكيان المحتلتونس تدين بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصّهيوني المحتلّ حول ما أسماه "رؤية اسرائيل الكبرى" وما تشكله هذه التصريحات من تمادِ في سياساته الاستفزازية للدول العربية واستباحة سيادتها، وبما في ذلك من إمعان في الخرق السافر والفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حدّ لهذه العربدة الصهيونية* اجتماع/صحة/الكوميساوزير الصحّة مصطفى الفرجاني يشارك في اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، لدول الكوميسا( السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) تم خلاله التركيز على دفع الصناعات الدوائية المحلية وإنتاج اللقاحات في القارة وبناء سوق موحّدة للأدوية تخدم ملايين الأفارقة.* اقتصاد/اليابانالبحث في افاق تطوير نشاط المجموعة اليابانية في تونس محور لقاء وزير الاقتصاد بمدير المجموعة "جي - كيوب كو ليمتد"* سياسة/انتخابات/جهاتتوزر: تسجيل 83 نشاط انتخابيا مصرحا به ورصد مخالفة وحيدة خلال الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة* اقتصاد/نموالاقتصاد التونسي يحقق نموا، بنسبة 2,4 بالمائة، خلال النصف الأوّل من 2025، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلّق بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني لسنة 2025.* اقتصاد/بيئةجلسة عمل باشراف وزير البيئة لمناقشة النّسخة الأوليّة من تقرير السّياسات العموميّة لقطاع البيئة الخاصّة بمخطّط التّنمية 2026-2030* اجتماع/بطالةتراجع نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 لتصل إلى حدود 15.3 % مقابل 15.7 % في الثالثي الاول من السنة ذاتها.* سياسة/محاكمات/قضاةاحالة القاضي المعفى مراد المسعودي على أنظار المحكمة الابتدائية وإيداعه السجن من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب في الانتخابات الرئاسية 2024* اقتصاد/نسيج/براءة اختراعمخبر هندسة النسيج بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال يقوم، منذ احداثه، بتسجيل 40 براءة اختراع 3 منها خلال السنة الجارية حسب ما أكدته مديرة المخبر آمال باباي "أنّ براءات الاختراع شملت العديد من الابتكارات من ذلك تصميم نعال مضادة للبكتيريا (أكتوبر 2024) والتي يتم تصنيعها حاليا في احد المصانع حسب الطريقة التي طورها الباحثون في مخبر هندسة النسيج بقصر هلال-باحثون تونسيون في مخبر هندسة النسيج بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال يبتكرون جوارب تعيد الثقة والحركة لذوي الاحتياجات الخاصة* انتخابات/جهاتانتخابات تشريعية جزئية بتوزر: انطلاق التصويت لاختيار ممثل دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة بمجلس النواب* نسبة إقبال عامة على التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة في حدود 25 بالمائة* اقتصاد/قروض بنكيةتراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين بقيمة 180 مليون دينار، الى أواخر مارس من هذه السنة.* سياسة/أحزاب/اضراب جوعحزب التّيار الشعبي يعلن، في بلاغ له ، عن تنظيم إضراب جوع تضامني مع أهالي قطاع غزّة لمدّة أسبوع ينطلق بداية من يوم الأحد 24 أوت الحالي* سياسة/علاقات خارجية/ليبيارئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي يؤدي، زيارة عمل إلى تونس، وذلك في إطار العلاقات الأخوية العريقة بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي.-رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي ترابط مصالح الشعبين* اقتصاد/ميزان تجاريالميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة تناهز 0،823 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025* سياسة/حكومة/اليابانرئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسميّة إلى اليابان للمشاركة في في أشغال القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9". وستعقد القمّة من 20 حتّى 22 أوت 2025، تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا".يوم 19 أوت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري تقترح لدى لقائها برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "أكيهيكو تاناكا" بمدينة يوكوهاما اليابانية، عقد منتدى اقتصادي تونسي-ياباني خلال السنة المقبلة بتونس أو اليابان على حد السواء،وذلك قصد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينيوم 20 أوت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال لقاء بالوزير الاول الكامروني جوزيف ناغوت، ان المحادثات متقدمة من اجل بعث خط جوي مباشر بين تونس ودوالا (الكامرون)-رئيسة الحكومة تلتقي بمدينة يوكوهاما اليابانية، بأعضاء البرلمان الياباني المنتمين لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية-رئيسة الحكومة تؤكد، لدى لقائها برئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي ،،على ايلاء الاهمية للمشاريع ذات الاولوية ، في علاقة بالتعاون الثنائي القائم بين البلدينيوم 21 أوت رئيسة الحكومة تؤكد في الجلسة الخاصة بمحور الاقتصاد، التي انتظمت بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، بمناسبة افتتاح أشغال الدّورة التاسعة ل"تيكاد9"، ان تونس، التي تعتز بانتمائها الافريقي، رفعت شعارها عاليا بان تكون افريقيا التي تعج بكل الخيرات للافارقة.-رئيسة الحكومة تجري لقاء مع الوزير الأول للكوت ديفوار-رئيسة الحكومة تجري لقاء مع رئيس الوفد الليبي وعضو المجلس الرئاسي-رئيسة الحكومة تلتقي برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية بإفريقيا وبشركات يابانية-رئيسة الحكومة تلتقي برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية بإفريقيا وبشركات يابانيةيوم 22 أوت رئيس الوزراء الياباني،"شيغيرو إيشيبا" يستقبل بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما"، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزريرئيسة الحكومة تنوه بمستوى العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب سبعين سنة، و تدعو إلى تعزيز هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تدعيم التعاون المالي والفني وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس* رئيسة الحكومة تنقل في محادثة مع امبراطور اليابان، ناروهيتو، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة بعمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب 70سنة-رئيسة الحكومة تلتقي بعدد من ابناء الجالية التونسية المقيمة باليابان* سياسة/اجتماع/تربيةعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، إضافة إلى حوكمة الزمن المدرسي، ويتضمن المقترح سبعة فصول* سياسة/علاقات خارجية/الصينالدّعم الصيني للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ودعم الاستثمار الصيني في تونس وتوطيد التعاون في مختلف القطاعات،يمثلون أهم محاور لقاء جمع رئيس المجلس، عماد الدربالي، بتونس، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، وان لي.* اقتصاد/تكنولوجيات البحارالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بقرطاج بتونس و المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمصر يوقعان اتفاقية شراكة تندرج في إطار تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية وتبادل الخبرات بين البلدين* اجتماع/مهاجرونمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يضع دليلا لحماية حقوق المهاجرين التونسيين بفرنسا* اقتصاد/ميزان تجاريعجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ينخفض الى مستوى 1ر5 مليار دينار مع موفي جوان 2025* اقتصاد/طاقة/نفط/غازالانتاج الوطني للنفط الخام يتراجع في تونس مع موفى شهر جوان 2025 الى 64ر0 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا على اساس سنوي بنسبة 9 بالمائة في حين انخفض انتاج الغاز بنسبة 12 بالمائة وارتفعت شراءات هذه المادة من الجزائر بنسبة 23 بالمائة* سياسة/اعلامالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تؤكد، "أن السلطة أقدمت على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها إلى مقرّ رئاسة الحكومة، معتبرة أن ذلك يمثل"، إنهاء واقعيّا لدورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.* اقتصاد/ايزو/ألمانياالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس تطلق دعوة لإبداء الاهتمام من أجل الحصول على شهادة إيزو 14001:2015 لفائدة 40 مؤسسة* سياسة/اقتصاد/بنك مركزيرئيس الجمهورية قيس سعيّد يتسلم ، من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.ويشدّد على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه.* سياسة/اقتصاد/بنية تحتيةرئيس الجمهورية قيس سعيّد يتناول في اللّقاء الذي جمعه، بوزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، تقدّم إنجاز عدد من المشاريع وخاصّة منها المتعلّقة بالبنية التحتيّة على غرار بعض المؤسّسات الاستشفائية وعدد من الطّرقات داخل الجمهوريّة* اجتماع/عمال/اتحاداتحاد الشغل ينظم تجمعا عماليا مشفوعا بمسيرة وسط العاصمة للمطالبة بإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية* اقتصاد/طاقةمسؤولون من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يبحثون، آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين وتعزيز الشراكة القائمة في مجالات التحكم في الطاقة والانتقال الطاقي بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد منخفض الكربون* سياسة/رئاسة/زيارةرئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي قبل أن يتحوّل على الأقدام إلى كل من سوق العصر فمعقل الزعيم ثم إلى حي النجاح بالملّاسينوإثر ذلك يتحوّل إلى مستشفى الرّابطة وباب سعدون وباب العسل وشارع أولاد حفّوز،قبل أن يختتم زيارته بالإطّلاع على تقدّم الأشغال بالمبنى الذي سيكون مقرّا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحريةثم تحول بعد ذلك إلى مكان اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل والمعتصمين منذ مدة بمحيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أجرى معهم حوارا مباشرا، استمع خلاله إلى مشاغلهم ومطالبهم. وأكد حرص الدولة على إيجاد حلول منصفة تضمن لهم حقهم في التشغيل.* اجتماع/هجرةالمنظمة الدولية للهجرة بتونس والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية يوقعان، مؤخرا اتفاقية تعاون لتعزيز الروابط بين البحث الاكاديمي والعمل الميداني وتشمل عدّة مجالات تعاون من أجل جعل البحث والتعاون أدوات لفهم ظاهرة الهجرة والإحاطة بها بشكل أفضل* سياسة/اعلام/مسيرةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر ما أسمته "التعتيم الإعلامي الذي مارسته معظم وسائل الاعلام العمومية مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة"، على الحدث الذي نظمه يوم 21 أوت الاتحاد العام التونسي للشغل ، معتبرة بأنه تصرف غير مقبول يضر بالمشهد الإعلامي الوطني* اعلام/صحافة/الصينانطلاق أشغال برنامج التبادل الإعلامي لسنة 2025، في العاصمة الصينية بكين بمشاركة نحو 100 صحفي وصحفية من مختلف دول العالم، من بينهم ممثل عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء* اقتصاد/ميزان تجاريفائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يسجل، إلى موفى جوان 2025، تراجعا قدّرت قيمته ب73،5 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 192،4 مليون دينار في 2024، اي بتراجع بنسبة 61،8 بالمائة، وفق ما أظهرته نشرية "اليقظة"، الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة* سياسة/أسطول الصمود"أسطول الصمود المغاربي" يعلن أنه يفتتح انطلاقا من، يوم 22 أوت الجاري، حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية في "اسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، فلسطين، والتي سيتم استغلالها أساسا لشراء السفن وتجهيزها* اقتصاد/هيئات مالية/بورصةهيئة السوق المالية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، تتفقان على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن إصدار، الأخيرة، مذكرة توجيهية متعلقة بالجوانب الخصوصية لتدقيق شركات الوساطة بالبورصة الى جانب إرساء برامج مشتركة للتحسيس والتكوين.* اقتصاد/بنك مركزينتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي سنة 2024 تسجل، تراجعا بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ زهاء 363ر1 مليار دينار مقابل مستوى قياسي قدره 471ر1 مليار دينار خلال سنة 2023 اي بانخفاض قدره 109 ملايين دينار.* اقتصاد/فلاحةالمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يقرر و بإجماع أعضائه الحاضرين حل المجلس المركزي للاتحاد لتجاوزه النظام الأساسي والنظام الداخلي* سياسة/أحزاب/اضراب جوع/غزةأعضاء من حزب التيار الشعبي ينفذون إضراب جوع بمقر الحزب تضامنا مع غزّة ودعما لها في مواجهة حرب الإبادة والتجويع* سياسة/يوناوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يؤدي زيارة عمل إلى مقرّ اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا) ويجرى لقاء مع المدير العام للاتحاد محمد بن عبد ربه اليامي، وذلك بمناسبة زيارته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.* اجتماع/صحةمعهد باستور تونس يمضي اتفاقية شراكة مع المخبر الياباني "جي كيوب"، المختص في مجال البيوتكنلوجيا وذلك على هامش انعقاد، الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9".* سياسة/انتخابات/جهاتمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر خلال اجتماعه ، إجراء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة بولاية توزر يوم 7 سبتمبر 2025، وفق بلاغ تصدره الهيئة* سياسة/علاقات خارجية/السعوديةوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو، خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة من المملكة العربية السعودية، إلى تكثيف الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية وفي طليعتها منظمة الأمم المتحدة من أجل إجبار الكيان المحتلّ على وقف جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها يوميا ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل* اجتماع/صحةوزير الصحة، مصطفى الفرجاني، يعلن عن إحداث اختصاص طب الشيخوخة بعد جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور عمادة الأطباء والجمعية التونسية لطب المسنين وعدد من الخبراء.وخلُص الاجتماع الى إدراج طب الشيخوخة ضمن التخصصات الطبية بكليات الطب الى جانب تنقيح الفصل 341 المتعلق بقائمة التخصصات.* اقتصاد/تصنيفوكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information - R&I” تقوم بمراجعة آفاق تصنيف تونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة. وتبقي الوكالة في بيان لها على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة.* اعلام/صحافةمجلس الصحافة يؤكد أن الحق في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به ويدعو الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية* سياسة/انتخابات/جهاتالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المرشحين للانتخابات الجزئية بدائرة دقاش-حامة الجريد -تمغزة بولاية توزر* اجتماع/شغل/تأمينالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بضبط مصادر تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل عبر الاقتطاع، وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.* سياسة/محاماة/انتخاباتالهيئة الوطنية للمحامين تتلقى تسع ترشحات لخطة عميد المحامين من بينهم امرأة واحدةوستجرى انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني يومي 12 و 13 سبتمبر القادم بمدينة الثقافة وفق ما جاء في الاستدعاء الخاص بالجلسة العامة الاعتيادية و الانتخابية الموجه إلى المحامين يوم 7 أوت الجاري.* اقتصاد/سياحة/الصينممثل الديوان الوطني للسياحة التونسية ببكين، الصين، انور الشتوي، يكشف ان عدد السياح الصينين الوافدين على تونس ارتفع ما بين جانفي وجويلية 2025 بنسبة 3ر15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ،2024 باستقبال البلاد زهاء 24 الف سائح لكن الربط الجوي يعد أمرا ضروريا لدفع هذا النشاط.* سياسة/اقتصاد/قانون الماليةرئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزّنزري، تؤكد لدى اشرافها على مجلس وزاري على ضرورة تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 آليات تمويل مبتكرة، تقوم على مقاربات جديدة، في ظل السعي الى فتح انتدابات جديدة بالوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات هامة في عدة قطاعات من بينها الصحة والتربية والتعليم.* سياسة/أحزاب/ادانةحزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين الموحد يدينان، تصريح السيناتور الأمريكي جو ويلسون (تدوينة على موقع ايكس)، المتعلقة بمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت يوم 21 أوت الجاري ويعتبراها "تدخلا في شؤون تونس الداخلية"* اجتماع/صحة/مستشفى افتراضيتونس تنطلق في تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة ليتم تعميم التكوين في الجهاتوتهدف تجربة المستشفى الافتراضي الى تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الجهات الداخلية ،وتكريس العدالة الصحية لجميع المواطنين* اجتماع/هجرة/عودة طوعيةالمنظمة الدولية للهجرة تؤمّن عودة طوعية لـ268 مهاجرا غينيا من تونس خلال شهر أوت الجاري* سياسة/محاماة/انتخاباتالهيئة الوطنية للمحامين تنشر على صفحتها الرسمية، قائمة المترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025/2028 والتي تضمنت 8 أشخاص، وذلك بعد النظر في مطالب الترشح وسحب أحد المحامين لترشحهكما تنشر أيضا قائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة التي تضمنت 42 مترشحا من بينهم 8 محاميات* اقتصاد/بيئةوزارة البيئة تنطلق في معالجة 400 طن من نفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المتواجد لدى المؤسسات العمومية والشركات الخاصة* سياسة/اجتماع/تعليممجلس وزاري مضيق، حول التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، تترأسه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقر ، حزمة قرارات من بينها ، إلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7 جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات خاصة جديدة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي* اقتصاد/سياسة/بنك مركزيرئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تؤكد خلال إستقبالها، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أهمية النتائج التي حققها البنك المركزي التونسي وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة وهي مؤشرات تتطلب مزيد التعويل على الذات و ضرورة عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة* اجتماع/تربية/نقابات/وقفة احتجاجيةعشرات أساتذة التعليم الأساسي والثانوي ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه "تعطيلا ممنهجا للمفاوضات" بشأن جملة من الملفات المهنية والمادية العالقة، وذلك بدعوة مشتركة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضويتين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.* اقتصاد/استثمارات خارجيةتونس تتمكن، خلال النصف الاول من سنة 2025، من استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 1650.3 مليون دينار (م د)، مقابل 1366 I-9م د، في نفس الفترة من سنة 2024، بزيادة بنسبة 20.8 بالمائة.* اعلام/صحافة/ادانةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسية تدين وبشدّة إقدام الصحفية التونسية ريم بوقمرة، على إجراء حوار صحفي مع أحد قادة الحرب في حكومة الاحتلال الصهيوني ، سيُبثّ على قناة "العربية".النقابة تعتبرفي بيان لها ، هذا الحوار خطوة تتعارض بشكل صارخ مع أخلاقيات المهنة الصحفية وتنتهك المدوّنات المهنية التونسية والدولية، وتمثّل خرقا فاضحا للإجماع الوطني الراسخ الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني* سياسة/علاقات خارجية/كونغرسوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يستقبل وفدًا من الكونغرس الأمريكي يترأسُه، مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وعضو مجموعة الصداقة مع تونس ويندرج اللقاء في إطار زيارة صداقة وعمل يؤديها هذا الوفد* اقتصاد/بورصةبورصة تونس تكشف عن قائمة تضم 13 شركة نشرت تقاريرها المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة سنة 2025* اقتصاد/طاقةكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، يعتبر ان من بين أهم أهداف الاستراتيجية الطاقية التونسية في افق 2035، العمل على كهربة الاستعمالات الطاقية، ومزيد التعويل على استعمال الكهرباء في مختلف القطاعات مع الترفيع من مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج، وإدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية* سياسة/اجتماع/تربية/يوم العلمرئيس الجمهورية قيس سعيّد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم يتمّ خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي* سياسة/دفاع/كونغرستطوير التعاون العسكري وتوسيع مجالاته، محور لقاء وزير الدفاع الوطني بوفد من الكونغرس الأمريكي* سياسة/انتخابات/قرعة التناوبالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنظم يوم الأحد 31 أوت 2025 ، بمختلف ولايات الجمهورية، قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة من 5 سبتمبر إلى شهر نوفمبر 2025.* سياسة/اجتماع/صحةصدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 6 قرارات مشتركة من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة مؤرخة في 27 أوت 2025 تتعلق بمنح الصبغة الجامعية لاقسام استشفائية بالمستشفيات الجهوية بكل من زغوان ونابل والكاف وسليانة وباجة وقبلي .* صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.* اقتصاد/معارض/الصينتونس تشارك رسميا ، في إفتتاح معرض الصين والدول العربية لسنة 2025،الذي تنطلق فعاليته،بمدنية ينشوان الواقعة شمال غربي جمهورية الصين الشعبية والتي تبعد أكثر من 2000 كم عن العاصمة بيكين.* اقتصاد/شحن/موانئالشركة التونسية للشحن والترصيف ومنظمة كونكت تتفقان على إعتماد حلول تقنية ولوجستية لتسريع عملية تسليم البضائع بالموانئ* سياسة/مجلس الوزراءرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يؤكد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء،على أن تونس ماضية قدما إلى الأمام بالرغم من عديد الظواهر غير الطبيعية في سير عدد من المرافق العمومية* سياسة/علاقات دبلوماسية/الصينتحرص البعثة الدبلوماسية التونسية ببيكين، الصين، في اطار دفع الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية على تكثيف حضورها ومساهماتها في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تنظم ببلد الاعتماد، تحت شعار "ابتكار، تنمية خضراء، ازدهار".* اقتصاد/سوق نقديةمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أوت 2025 يستقر عند 7.50% للشهر الخامس على التوالي* اقتصاد/تأمينقطاع التأمين في تونس يحقق نتائج مالية محترمة خلال النصف الأول من السنة الجارية تتجلى بالخصوص من خلال بلوغ رقم معاملات بقيمة 2248 مليون دينار مع تطور لافت لفرع التأمين على الحياة الذي استأثر بثلث رقم المعاملات حسب مؤشرات الهيئة العامة للتأمين* اعلام/صحافة/تضامنالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن انضمامها إلى الحملة الإعلامية العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، والتي تنطلق يوم 1 سبتمبر 2025، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين.* اجتماع/أدويةالكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر تفيد أن سوق الأدوية التونسيّة تشهد نقصا في بعض الأصناف من الأدوية، وأنّ ذروة هذا النقص تمّ تسجيله خلال الاسبوع المنقضي والحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية