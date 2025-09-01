Babnet   Latest update 17:07 Tunis

مواعيد مباريات مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الثانية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 17:05
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن رزنامة مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستنطلق يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

تواريخ الجولات


* الجولة الأولى: 20 و21 سبتمبر 2025

* الجولة الثانية: 27 و28 سبتمبر 2025
* الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر 2025
* الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر 2025
* الجولة الخامسة: 18 و19 أكتوبر 2025
* الجولة السادسة: 25 و26 أكتوبر 2025
* الجولة السابعة: 1 و2 نوفمبر 2025
* الجولة الثامنة: 7 و8 نوفمبر 2025
* الجولة التاسعة: 15 و16 نوفمبر 2025
* الجولة العاشرة: 22 و23 نوفمبر 2025
* الجولة الحادية عشرة: 29 و30 نوفمبر 2025
* الجولة الثانية عشرة: 6 و7 ديسمبر 2025
* الجولة الثالثة عشرة: 13 و14 ديسمبر 2025

نظام المباريات

* مباريات المجموعة الأولى ستدور أيّام السبت، وفق القرعة التي تمّت بطلب من الأندية.
* مباريات المجموعة الثانية ستلعب أيّام الأحد.

الصعود والنزول

* الصعود المباشر: صاحبا المركز الأول في كل مجموعة سيلتحقان بالرابطة المحترفة الأولى.
* البطولة المصغّرة: أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة سيتنافسون في بطولة من دورين لتحديد الفريق الثالث الصاعد.
* النزول: صاحبا المركزين 13 و14 من كل مجموعة ينزلان مباشرة إلى رابطة الهواة – مستوى أول.


Babnet

