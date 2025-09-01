مواعيد مباريات مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الثانية 2025-2026

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن رزنامة مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستنطلق يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.



تواريخ الجولات



نظام المباريات



الصعود والنزول



: 20 و21 سبتمبر 2025: 27 و28 سبتمبر 2025: 4 و5 أكتوبر 2025: 11 و12 أكتوبر 2025: 18 و19 أكتوبر 2025: 25 و26 أكتوبر 2025: 1 و2 نوفمبر 2025: 7 و8 نوفمبر 2025: 15 و16 نوفمبر 2025: 22 و23 نوفمبر 2025: 29 و30 نوفمبر 2025: 6 و7 ديسمبر 2025: 13 و14 ديسمبر 2025* مبارياتستدور أيّام، وفق القرعة التي تمّت بطلب من الأندية.* مبارياتستلعب أيّام: صاحبا المركز الأول في كل مجموعة سيلتحقان بالرابطة المحترفة الأولى.: أصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة سيتنافسون في بطولة من دورين لتحديد الفريق الثالث الصاعد.: صاحبا المركزين 13 و14 من كل مجموعة ينزلان مباشرة إلى