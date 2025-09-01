وكالة التحكم في الطاقة تنظم دورات تكوينية للمسؤولين المكلفين بالطاقة بعدد من الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>

واصلت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيمها لدورات تكوينية لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة حول نظام ادارة الطاقة بعدد من الوزارات وفقا لمعايير ايزو 2018...50001 .



وأفادت الوكالة، أنه في اطار برنامج تأمين التكوين الاساسي للمسؤولين المكلفين بالطاقة في القطاع العمومي، نظمت مؤخرا وبدعم من برنامج التعاون الالماني الدورة التكوينية الثالثة حول نظام ادارة الطاقة وفقا لمعايير 2018...50001 ISO.

