وكالة التحكم في الطاقة تنظم دورات تكوينية للمسؤولين المكلفين بالطاقة بعدد من الوزارات
واصلت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيمها لدورات تكوينية لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة حول نظام ادارة الطاقة بعدد من الوزارات وفقا لمعايير ايزو 2018...50001 .
وأفادت الوكالة، أنه في اطار برنامج تأمين التكوين الاساسي للمسؤولين المكلفين بالطاقة في القطاع العمومي، نظمت مؤخرا وبدعم من برنامج التعاون الالماني الدورة التكوينية الثالثة حول نظام ادارة الطاقة وفقا لمعايير 2018...50001 ISO.
وامتدت هذه الدورة على مدى خمسة أيام لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة المنتمين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة .
وكانت الوكالة قد نظمت سابقا دورتين تكوينيتين في نفس الموضوع خلال شهري جويلية وأوت 2025 ليبلغ العدد الجملي للدورات المنجزة الى اليوم 3 دورات من جملة 28 دورة مبرمجة تغطي محاور النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة ونظام ادارة الطاقة .
ويهدف هذا البرنامج الى تكوين وتعزيز قدرات 100 مسؤول مكلف بالطاقة منتمين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة الى جانب دعم جهود الانتقال الطاقي وكذلك المساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية .
