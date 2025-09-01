Babnet   Latest update 14:09 Tunis

وكالة التحكم في الطاقة تنظم دورات تكوينية للمسؤولين المكلفين بالطاقة بعدد من الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 13:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
واصلت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظيمها لدورات تكوينية لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة حول نظام ادارة الطاقة بعدد من الوزارات وفقا لمعايير ايزو 2018...50001 .

وأفادت الوكالة، أنه في اطار برنامج تأمين التكوين الاساسي للمسؤولين المكلفين بالطاقة في القطاع العمومي، نظمت مؤخرا وبدعم من برنامج التعاون الالماني الدورة التكوينية الثالثة حول نظام ادارة الطاقة وفقا لمعايير 2018...50001 ISO.



وامتدت هذه الدورة على مدى خمسة أيام لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة المنتمين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة .

وكانت الوكالة قد نظمت سابقا دورتين تكوينيتين في نفس الموضوع خلال شهري جويلية وأوت 2025 ليبلغ العدد الجملي للدورات المنجزة الى اليوم 3 دورات من جملة 28 دورة مبرمجة تغطي محاور النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة ونظام ادارة الطاقة .

ويهدف هذا البرنامج الى تكوين وتعزيز قدرات 100 مسؤول مكلف بالطاقة منتمين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة الى جانب دعم جهود الانتقال الطاقي وكذلك المساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314179


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:59
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    