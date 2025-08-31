رقم معاملات قطاع التأمين يرتفع الى 2.2 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2025

حقق قطاع التأمين في تونس نتائج مالية محترمة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجلت بالخصوص من خلال بلوغ رقم معاملات بقيمة 2248 مليون دينار مع تطور لافت لفرع التأمين على الحياة الذي استأثر بثلث رقم المعاملات، حسب مؤشرات الهيئة العامة للتأمين (هيئة تعديلية عمومية).



ووفق مؤشرات الهيئة، زاد رقم معاملات مؤسسات القطاع بنسبة 11.4 بالمائة مع نهاية السداسي الأول من هذه السنة. وتطور رقم معاملات القطاع، المتكون من 23 شركة تأمين، ليصل مع أواخر شهر جوان من العام الجاري 2248 مليون دينار مقابل 2017.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.



تصريحات وتحليل



"يُستخلص من البيانات المقدّمة للقطاع وجود عدّة مؤشرات إيجابية تتمثل أساسا في تواصل النمو المستمرّ لهذا القطاع بما من شأنه دعم الحركية الاقتصادية والتنموية وحماية المتدخلين في هذا المجال".

التعويضات



دور القطاع في الاقتصاد



"دعم الوعي التأميني وأهمية الانخراط في المنظومة التأمينية حفاظا على أدوات الإنتاج واستمراريتها".

وواصلنموه بشكل مطرد كشكل من أشكال التأمين التكميلي للعديد من التونسيين للحصول علىإثر إحالتهم على التقاعد، ما جعل آلاف التونسيين يقبلون على هذا الصنف من التأمين.وفي هذا الإطار، زاد رقم معاملات هذا الفرع بنسبةفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل إلىمقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.وفي هذا الخصوص، يشار إلى أن حصة التأمين على الحياة من إجمالي رقم معاملات القطاع ما انفكت تتطور من عام لآخر لترتقي إلىفي أواخر جوان 2025 مقابلفي نفس الفترة من السنة المنقضية.أما بالنسبة إلىفقد واصل استئثاره بالحصة الأوفر من رقم المعاملات على مستوى القيمة لكن تطوره كان برقم واحد عكس التأمين على الحياة برقمين.وقد بلغ رقم معاملات التأمين على غير الحياةمقابلخلال نفس الفترة بنمو بنسبة، لتتراجع حصته من الرقم الإجمالي لرقم المعاملات بنسبةإلى مستوىوبالنسبة إلى توزيع رقم معاملات التأمين على غير الحياة حسب الفروع، فقد حازبالنصيب الأكبر ببلوغ مع أواخر جوان الماضيمحققا زيادة بنسبة. وحققرقم معاملات بقيمةمقابلخلال نفس الفترة.وبدرجات أقل على مستوى القيمة، لم يتجاوز رقم معاملاتمسجلا زيادة بقيمةمقارنة بنتائج السداسي الأول من سنة 2024. وبالمقابل تراجع رقم معاملاتليصل مع أواخر السداسي الأول من السنة الجاريةمقابلفي ذات المدة من السنة المنقضية.وفي تعليقه على مجمل هذه الأرقام، قالالمتخصص في قطاع التأمين، في تصريح لـ(وات):وأكد تواصل تدعيملتناهز ثلث رقم المعاملات الجملي لقطاع التأمين بما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد والادخار الوطني باستثمارات مالية طويلة المدى وبمساندة للصناديق الاجتماعية في توفير أدوات للتقاعد التكميلي.وأضاف في تحليله تواصل تدعيملمؤسسات التأمين لمجابهة نتائج الحوادث الحاصلة والمحتملة بما يضمن وفاءها بتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين.ولفت في جانب آخر إلى أن "عدّة فروع تأمينية هامة لا تزال بحاجة إلى مزيد العمل على تطويرها على المستوىعلى غرار فرعيبهدف تحقيق الحماية الضرورية للنسيج الاقتصادي الوطني بمختلف مكوناته والمساهمة في استمرارية أدوات الإنتاج".وأفادت بيانات الهيئة العامة للتأمين من جهة أخرى أنلفائدة المؤمن لهم بلغت خلال النصف الأول من هذا العاممقابلسنة 2024 بنمو بنسبةوعلى غرار رقم المعاملات، حقققفزة هامة على مستوى التعويضات بقيمةمقابلفي جوان 2024 بزيادة بنسبة معتبرة بلغتوفي المقابل، لم تزد تعويضاتإلا بنسبةلكنها تظل الأهم على مستوى القيمة لتصل إلى، حازت فيهاالنصيب الأكبر بأكثر منلتبلغ قيمة، يليهالتي بلغتثمبقيمةأمافقد انخفضت منبين جوان 2024 و2025.وأضاففي تحليله لنتائج قطاع التأمين أن مختلف المؤشرات المتعلقة بأداء القطاع تبرزلمختلف المتدخلين الاقتصاديين بما في ذلك المؤسسات والأفراد، حيث تواصل مساهمة مؤسسات التأمين في ضخّ التعويضات المالية في صورة تحقق المخاطر وحصول الأضرار بما من شأنه المساهمة في استمرارية نشاط الوحدات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي تشملها مختلف التغطيات التأمينية.وشدد الهدروق على أهميةومواطن الشغل ودفع الحركية الاقتصادية عموما، مؤكدا ضرورة: