بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثانية
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
نادي ساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف 21 - 17
في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 37- 31
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - بعث بني خيار 23 - 26
في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - جمعية الحمامات 28-23
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - نسر طبلبة 44 - 25
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الملعب التونسي 28 - 16
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 6 2
النجم الساحلي 6 2
بعث بني خيار 6 2
النادي الافريقي 6 2
نادي ساقية الزيت 6 2
سبورتينغ المكنين 4 2
مكارم المهدية 3 2
جمعية الحمامات 3 2
نادي قصور الساف 2 2
نادي كرة اليد بجمال 2 2
نسر طبلبة 2 2
الملعب التونسي 2 2
