Babnet   Latest update 21:36 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 21:33 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس  


نادي ساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف 21 - 17

في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 37- 31
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية  
مكارم المهدية - بعث بني خيار 23 - 26
في قاعة حمام سوسة  
النجم الساحلي - جمعية الحمامات 28-23
في قاعة الزواوي  
الترجي الرياضي - نسر طبلبة  44 - 25
في قاعة القرجاني  
النادي الافريقي - الملعب التونسي  28 - 16
 
 الترتيب                      ن          ل
الترجي الرياضي           6        2
النجم الساحلي              6         2
بعث بني خيار             6         2
النادي الافريقي            6         2
نادي ساقية الزيت        6         2
سبورتينغ المكنين       4        2
مكارم المهدية            3        2
جمعية الحمامات        3         2
نادي قصور الساف     2         2
نادي كرة اليد بجمال   2        2
نسر طبلبة              2        2
الملعب التونسي        2         2


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314133


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 أوت 2025 | 7 ربيع الأول 1447
دخول الخريف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:52
16:00
12:27
05:49
04:18
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
42°-25
32°-24
30°-24
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    