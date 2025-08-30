المغرب يحقق لقبه الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد فوز مثير على مدغشقر
تُوّج المنتخب المغربي للمحليين، اليوم السبت 30 أوت 2025، بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان) للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه المثير على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 – 2 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نيروبي.
وسجل ثلاثية "أسود الأطلس" كل من يوسف المهري في الدقيقة 27، وأسامة اللمليوي في الدقيقتين 44 و80، بينما أحرز هدفي منتخب مدغشقر كل من فيليسيتي مانوهانتسوا (د 9) وتوكي راكوتوندرايب (د 69).
وبهذا التتويج، انفرد المغرب بالرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 3 تتويجات (2018 بالمغرب – 2020 بالكاميرون – 2025 بكينيا وتنزانيا وأوغندا)، متقدمًا على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب لقبين (2009 بالكوت ديفوار و2016 برواندا).
ويُذكر أنّ المنتخب التونسي تُوّج باللقب مرة واحدة في نسخة 2011 بالسودان، فيما نالت ليبيا لقب 2014 بجنوب إفريقيا والسنغال لقب 2022 بالجزائر.
