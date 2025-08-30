المغرب يحقق لقبه الثالث في كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد فوز مثير على مدغشقر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b335555cb6e9.03667534_fikgjnmepqolh.jpg width=100 align=left border=0>

تُوّج المنتخب المغربي للمحليين، اليوم السبت 30 أوت 2025، بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان) للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه المثير على منتخب مدغشقر بنتيجة 3 – 2 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نيروبي.



وسجل ثلاثية "أسود الأطلس" كل من يوسف المهري في الدقيقة 27، وأسامة اللمليوي في الدقيقتين 44 و80، بينما أحرز هدفي منتخب مدغشقر كل من فيليسيتي مانوهانتسوا (د 9) وتوكي راكوتوندرايب (د 69).

