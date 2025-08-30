وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تفتح مناظرة خارجية لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5df2064dd6ebb2.04875521_jqpgeflomknih.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عن فتحها لمناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الادارات العمومية بالوزارة بعنوان سنة 2025.



وبموجب قرار صادر عن، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد تقرر اجراء المناظرة يوم 30 أكتوبر 2025، والايام الموالية، وتحديد غلق باب التسجيل بتاريخ 30 سبتمبر 2025.