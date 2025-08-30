Babnet   Latest update 13:52 Tunis

زهير حمدي: إضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من الإسناد المعنوي لاهالي غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/zouhairhamdiiiiiiiii.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 12:26 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن دخول عدد من قيادات الحزب في اضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من أشكال الإسناد المعنوي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون أبشع جريمة في القرن الحادي والعشرين من قبل الالة الصهيونية
 وبين في نقطة صحفية نظمها الحزب ، اليوم السبت ، بمناسبة مرور الأسبوع الأول على اضراب الجوع  ، أن معركة الأمعاء الخاوية هي جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار على قطاع غزة و إيقاف الإبادة ، منتقدا ما اسماه التواطؤ العربي وصمته أمام سياسات الإبادة التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة


من جانبها بينت القيادية في الحزب وفاء الدريدي أن الصمود الفلسطيني هو دفاعا على كرامة الامة العربية والإسلامية بأسرها ، مشيرة الى أن تونس تقف الى جانب الحق الفلسطيني و أن الاضراب حقق أهدافه في التحسيس بقيمة وعدل القضية الفلسطينية

و أضافت أن الاضراب سانده العديد من الفنانين والناشطين من العالم العربي ، وأن إمكانية التصعيد في الأيام القادمة بالشراكة مع عديد النشطاء من اجل كسر الحصار وبناء الجبهة العالمية ضد الصهيونية وسياساتها اللانسانية
من جهته شدد الناشط السياسي منير العيادي و أحد المشاركين في الاضراب أن الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني هو واجب على كل أحرار العالم ، وأن محور المقاومة  سينتصر قريبا و حرب العدو الصهيوني
وتابع قوله " على كل التونسيين الاحرار دعم أسطول الدعم و الإسناد الذي سينطلق من تونس باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار" ، معتبرا أن ذلك يعد من صميم تقاليد الشعب التونسي الذي وقف الى جانب القضية الفلسطينية و ساندها في كل المحطات


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314113


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 أوت 2025 | 7 ربيع الأول 1447
دخول الخريف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:52
16:01
12:27
05:49
04:18
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
42°-25
30°-24
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    