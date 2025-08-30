زهير حمدي: إضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من الإسناد المعنوي لاهالي غزة
أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن دخول عدد من قيادات الحزب في اضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من أشكال الإسناد المعنوي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون أبشع جريمة في القرن الحادي والعشرين من قبل الالة الصهيونية
وبين في نقطة صحفية نظمها الحزب ، اليوم السبت ، بمناسبة مرور الأسبوع الأول على اضراب الجوع ، أن معركة الأمعاء الخاوية هي جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار على قطاع غزة و إيقاف الإبادة ، منتقدا ما اسماه التواطؤ العربي وصمته أمام سياسات الإبادة التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة
من جانبها بينت القيادية في الحزب وفاء الدريدي أن الصمود الفلسطيني هو دفاعا على كرامة الامة العربية والإسلامية بأسرها ، مشيرة الى أن تونس تقف الى جانب الحق الفلسطيني و أن الاضراب حقق أهدافه في التحسيس بقيمة وعدل القضية الفلسطينية
و أضافت أن الاضراب سانده العديد من الفنانين والناشطين من العالم العربي ، وأن إمكانية التصعيد في الأيام القادمة بالشراكة مع عديد النشطاء من اجل كسر الحصار وبناء الجبهة العالمية ضد الصهيونية وسياساتها اللانسانية
من جهته شدد الناشط السياسي منير العيادي و أحد المشاركين في الاضراب أن الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني هو واجب على كل أحرار العالم ، وأن محور المقاومة سينتصر قريبا و حرب العدو الصهيوني
وتابع قوله " على كل التونسيين الاحرار دعم أسطول الدعم و الإسناد الذي سينطلق من تونس باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار" ، معتبرا أن ذلك يعد من صميم تقاليد الشعب التونسي الذي وقف الى جانب القضية الفلسطينية و ساندها في كل المحطات
