زهير حمدي: إضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من الإسناد المعنوي لاهالي غزة

أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن دخول عدد من قيادات الحزب في اضراب جوع تضامني لمدة أسبوع هو شكل من أشكال الإسناد المعنوي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون أبشع جريمة في القرن الحادي والعشرين من قبل الالة الصهيونية

وبين في نقطة صحفية نظمها الحزب ، اليوم السبت ، بمناسبة مرور الأسبوع الأول على اضراب الجوع ، أن معركة الأمعاء الخاوية هي جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار على قطاع غزة و إيقاف الإبادة ، منتقدا ما اسماه التواطؤ العربي وصمته أمام سياسات الإبادة التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة



