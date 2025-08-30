قابس: الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو وزارة الإشراف الى العناية بالمنظومة الواحية في الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس، الحبيب ذياب، وزارة الفلاحة والموارد المائية الى إيلاء عناية خاصة للمنظومة الواحية بولاية قابس وإفرادها بعدد من المشاريع التي تساعد على تشبيب النخيل وغابة الرمان وتوفر لها حاجياتها من مياه الري.

وأوضح ذياب، في تصريح لصحفي "وات"، اليوم السبت، أن المنظومة الواحية في الجهة وعلى أهميتها قد تضررت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وفقدت جانبا هاما من مكانتها الاقتصادية والاجتماعية بسبب البناء الفوضوي، والنقص المسجل في مياه الري، وضعف الارشاد الفلاحي.

كما شهدت هذه الواحات تراجعا ملحوظا في الأنشطة الفلاحية التي كانت تشتهر بها ومن بينها انتاج الرمان، حيث أثّر طول الدورة المائية والآفات الحشرية سلبا على هذا النشاط، ما دفع بعديد الفلاحين الى التخلي عنه وقلع أشجار الرمان وتعويضها بأشجار الزيتون.





ولفت، بالمناسبة، إلى ضرورة دعم الارشاد الفلاحي بما يساعد الفلاحين على تطوير نشاطهم ويحفزهم على خدمة مستغلاتهم الفلاحية.