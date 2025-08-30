突尼斯驻华大使馆：强化经济外交 深度参与中国国际展会
突尼斯共和国驻北京大使馆宣布，在加强国家经济外交框架下，正通过"创新、绿色发展、繁荣"主题积极参与中国举办的各类经济活动。这一方针在2025第七届中阿博览会期间得到充分体现——该博览会于8月在宁夏银川开幕并持续至31日，通过商业展览、论坛及双边会谈促进中阿合作。
突尼斯驻华使馆代表穆罕默德·安纳斯·图阿提全程参与展会系列活动，出席涉及气候变化、自然灾害应对、农业生产支持、贸易往来拓展、水资源可持续治理及人工智能助力发展等关键议题的会议。使馆代表还与宁夏地方政府官员及鸡西市代表举行会谈，探讨中突城市间地方合作机遇，以及在旅游、贸易和文化交流领域的投资潜力。
突尼斯驻华使馆代表穆罕默德·安纳斯·图阿提全程参与展会系列活动，出席涉及气候变化、自然灾害应对、农业生产支持、贸易往来拓展、水资源可持续治理及人工智能助力发展等关键议题的会议。使馆代表还与宁夏地方政府官员及鸡西市代表举行会谈，探讨中突城市间地方合作机遇，以及在旅游、贸易和文化交流领域的投资潜力。
值得一提的是，成立于2004的中阿合作论坛已成为双方重要合作平台，二十年间连续举办十届部长级会议并发布涵盖经济社会文化发展领域的多项成果文件。2022年12月利雅得峰会标志着该论坛升级至元首级别。
双边经贸方面，2024年突中贸易额达92亿突尼斯第纳尔（约合29.6亿美元），较2023年增长8%。市场分析显示，突尼斯对华出口仍有约2.14亿美元的待开发潜力，为进一步深化两国战略伙伴关系注入新动能。
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314111