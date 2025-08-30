突尼斯驻华大使馆：强化经济外交 深度参与中国国际展会

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2d696a98315.50226304_oehgmljfnikqp.jpg width=100 align=left border=0>

突尼斯共和国驻北京大使馆宣布，在加强国家经济外交框架下，正通过"创新、绿色发展、繁荣"主题积极参与中国举办的各类经济活动。这一方针在2025第七届中阿博览会期间得到充分体现——该博览会于8月在宁夏银川开幕并持续至31日，通过商业展览、论坛及双边会谈促进中阿合作。



突尼斯驻华使馆代表穆罕默德·安纳斯·图阿提全程参与展会系列活动，出席涉及气候变化、自然灾害应对、农业生产支持、贸易往来拓展、水资源可持续治理及人工智能助力发展等关键议题的会议。使馆代表还与宁夏地方政府官员及鸡西市代表举行会谈，探讨中突城市间地方合作机遇，以及在旅游、贸易和文化交流领域的投资潜力。

