سفارة تونس ببكين: تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وحضور لافت في التظاهرات الدولية بالصين

(من مبعوث "وات" هادي الحريزي) - أكدت سفارة الجمهورية التونسية في بيكين أنها تعمل، في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية، على تكثيف حضورها ومشاركتها في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تُنظم في الصين تحت شعار "ابتكار، تنمية خضراء، ازدهار".



وقد تجلّى هذا التوجّه من خلال مشاركة تونس في النسخة السابعة من معرض الصين والدول العربية لسنة 2025، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة بمدينة ينتشوان بمقاطعة نينغشيا الصينية ويتواصل إلى 31 أوت، جامعاً معارض تجارية ومنتديات ولقاءات ثنائية لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية.

