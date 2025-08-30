Babnet   Latest update 11:48 Tunis

سفارة تونس ببكين: تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وحضور لافت في التظاهرات الدولية بالصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2d696a98315.50226304_oehgmljfnikqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 11:44
      
(من مبعوث "وات" هادي الحريزي) - أكدت سفارة الجمهورية التونسية في بيكين أنها تعمل، في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية، على تكثيف حضورها ومشاركتها في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تُنظم في الصين تحت شعار "ابتكار، تنمية خضراء، ازدهار".

وقد تجلّى هذا التوجّه من خلال مشاركة تونس في النسخة السابعة من معرض الصين والدول العربية لسنة 2025، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة بمدينة ينتشوان بمقاطعة نينغشيا الصينية ويتواصل إلى 31 أوت، جامعاً معارض تجارية ومنتديات ولقاءات ثنائية لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية.



وشارك محمد أنس التواتي، ممثل البعثة الدبلوماسية التونسية ببكين، في عدد من الاجتماعات على هامش المعرض، تناولت مواضيع حيوية على غرار التغيرات المناخية، مجابهة الكوارث الطبيعية، دعم الإنتاج الفلاحي، تطوير المبادلات التجارية، الحوكمة المستدامة للموارد المائية، واستعمالات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية.

كما عقد ممثل السفارة لقاءات مع مسؤولين محليين بمقاطعة نينغشيا، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن مدينة Jixi الصينية، حيث تم التطرق إلى فرص التعاون اللامركزي بين المدن التونسية ونظيراتها الصينية، إضافة إلى إمكانيات الاستثمار في مجالات السياحة والتجارة والتبادل الثقافي.

ويُذكر أنّ منتدى التعاون العربي–الصيني، الذي تأسس سنة 2004، يعدّ من أبرز منصات التعاون بين الجانبين، حيث شهد خلال عقدين عقد عشر دورات وزارية متعاقبة وإصدار بيانات ختامية شملت مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. وقد ارتقى المنتدى إلى مستوى القمة منذ ديسمبر 2022 بالرياض.

أما على صعيد العلاقات الثنائية، فقد بلغت المبادلات التجارية بين تونس والصين خلال سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار تونسي، مسجلة نموًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023، فيما تشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الصينية تناهز 214 مليون دولار أمريكي، ما يعزز الرهانات على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.


