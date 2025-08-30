Babnet   Latest update 11:48 Tunis

وزارة التعليم العالي تدعو المتحصلين على إعادة التوجيه الجامعي تأكيد تعيينهم على موقع التوجيه الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 11:13
      
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة باكالوريا 2025، المتحصلين على إعادة التوجيه الجامعي تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه ،وذلك انطلاقا من يوم غد الأحد (منتصف النهار) إلى غاية يوم 2 سبتمبر 2025 (منتصف النهار) عبر رابط تأكيد التعيين على موقع التوجيه الجامعي
 www.orientation.tn
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في صورة عدم تأكيد التعيين تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه مفيدة أنه تم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه لأسباب عادية واجتماعية وصحية اليوم السبت حصريا على موقع التوجيه الجامعي.

وأكدت الوزارة  أن نتائج المترشحين الحاملين لبكالوريا أجنبية سيتم الإعلان عنها تدريجيا بداية من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام المترشحين وأوليائهم الآجال والإجراءات المنصوص عليها دون الحاجة للتنقل لمصالح الوزارة أو تقديم مطالب إضافية.


