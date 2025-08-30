وزارة التعليم العالي تدعو المتحصلين على إعادة التوجيه الجامعي تأكيد تعيينهم على موقع التوجيه الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة باكالوريا 2025، المتحصلين على إعادة التوجيه الجامعي تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه ،وذلك انطلاقا من يوم غد الأحد (منتصف النهار) إلى غاية يوم 2 سبتمبر 2025 (منتصف النهار) عبر رابط تأكيد التعيين على موقع التوجيه الجامعي

www.orientation.tn

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في صورة عدم تأكيد التعيين تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه مفيدة أنه تم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه لأسباب عادية واجتماعية وصحية اليوم السبت حصريا على موقع التوجيه الجامعي.

