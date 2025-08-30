Babnet   Latest update 10:29 Tunis

حملة مكثفة لقنص الكلاب السائبة بأحياء مدينة الزهراء

Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 10:23 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت، بلدية الزهراء، أنها قررت القيام بحملة مكثفة لقنص الكلاب السائبة بكامل أحياء المدينة بين الساعة العاشرة ليلا ومنتصف الليل، وذلك على امتداد شهر كامل.

جدل واسع في تونس بعد قرار بلدية الزهراء قنص الكلاب السائبة لمدة شهر...


ودعت البلدية في بلاغ اعلامي، كافة المتساكنين الى تفهم دوافع الحملة، التي انطلقت يوم 29 أوت الجاري، والمساعدة على تحقيق أهدافها بعدم القاء الفضلات المنزلية خارج الحاويات المخصصة لها. وفسرت أن هذا القرار جاء تبعا لانتشار ظاهرة الكلاب السائبة في كامل أحياء الزهراء حيث أصبحت تشكل خطرا على سلامة المواطنين. كما أضافت، وفق ذات البلاغ، أنها استجابت لما جاء بعديد العرائض الواردة على البلدية من المواطنين الذين طالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة اضافة التفاعل مع عديد التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية التي تناولت الموضوع.



