المسرح الوطني التونسي: التمديد في آجال التسجيل للدفعة 12 بمدرسة الممثل إلى يوم 20 سبتمبر

أعلن المسرح الوطني التونسي عن التمديد في آجال التسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة (2025-2027) من المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية "مدرسة الممثل"، وهي مؤسسة تابعة للمسرح الوطني تعنى بالتكوين الفني والمهني في مجال فن التمثيل وتسعى إلى إعداد جيل جديد من الممثلين المتمكنين نظريا وتطبيقيا. وتم تحديد يوم 20 سبتمبر 2025 آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.



ويمتد البرنامج التكويني على مدى سنتين موزعتين على أربعة سداسيات تنطلق من أكتوبر 2025 وتتواصل إلى موفى جويلية 2027 بمعدّل 37 ساعة تكوين أسبوعيا. ويشمل التكوين دروسا نظرية وورشات تطبيقية وتربصات ميدانية ومختبرات تدريبية وماستركلاس ومشاريع فنية جماعية وفردية، وذلك تحت إشراف أساتذة مختصّين وفنانين محترفين من ذوي الخبرة العالية.



ويعتمد البرنامج نظام تقييم مستمر يضاف إليه اختبارات دورية تجرى في نهاية كل سداسي. ويتوج هذا المسار بشهادة تقني سامي (BTS) في اختصاص "فن الممثل"، تخول لحاملها الحصول على بطاقة الاحتراف المهني، كما تمكنه من المشاركة في الأعمال الفنية التي ينتجها "المسرح الوطني الشاب" بمقتضى "عقد تأهيلي مهني".ويُشترط للترشح أن يكون المتقدم متحصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، وألا يتجاوز عمره 32 سنة وأن تكون له خبرة سابقة في المجال الفني أو المسرحي سواء في نطاق الهواية أو الاحتراف. وتتيح المدرسة إمكانية قبول مترشحين تجاوزوا السن القانونية المحددة إذا ثبتت جديتهم وتميزهم الفني، على أن يسجّلوا بصفة "متكون حر" وتتوفر فيهم بقية الشروط، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن مؤسسة المسرح الوطني التونسي اليوم الجمعة.وتجرى اختبارات القبول على مرحلتين، مقابلة مع لجنة الامتحان واختبار أداء تمثيلي يليه تربص تطبيقي يمتد لأسبوعين.ويتعين على المترشحين تحضير مشهدين تمثيليين من اختيارهم أحدهما من نص مسرحي كلاسيكي والثاني من نص معاصر وتكون مدة كل مشهد ثلاث دقائق على الأقل. ويتناول التربص التطبيقي تمارين في الارتجال والأداء الجسدي والصوتي والقدرة على التعامل مع الفضاء. ويُتوّج هذا التربص بإعلان القائمة النهائية للطلبة المقبولين.كما يتعين على المترشحين إعداد ملف يتضمّن مطلب ترشح باسم المدير العام للمسرح الوطني التونسي وبطاقة إرشادات تحمّل من الرابط الإلكتروني وسيرة ذاتية فنية الى جانب مضمون حديث الاستخراج للحالة المدنية (لا يتجاوز 3 أشهر) وصورتين شمسيتين وشهادة طبية تثبت القدرة الصحية على مزاولة التكوين وممارسة المهنة، بالإضافة إلى نسخ مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا والشهادات العلمية وشهادات التربصات السابقة.وتم تحديد معلوم التسجيل السنوي بـ100 دينار للطلبة التونسيين، و1000 دينار للطلبة الأجانب. كما يمكن للطلبة المرسمين التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية شهرية بعد استيفاء الشروط الاجتماعية المطلوبة.