سليانة: متابعة ربط عدد من المشاريع العمومية بالشبكات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 18:37
      
خصّصت جلسة اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية بسليانة، المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الولاية، لمتابعة ربط عدد من المشاريع العمومية بمعتمديات قعفور والكريب ومكثر والروحية وبوعرادة وسليانة الشمالية والجنوبية بشبكتي التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب وشبكة التطهير.
وبيّن المدير الجهوي للتجهيز بسليانة، مهدي العوني، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش الجلسة، أن أشغال الربط تتقدم بنسب متفاوتة تتراوح بين 50 و 100 بالمائة، وقد تمت دعوة المستغلين العموميين والشركات المعنية و ديوان الوطني للتطهير الى التسريع فيها لتدخل حيز الاستغلال قريبا.
وكشف تقرير تابع لمصلحة البنايات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة أن أشغال مشروع بناء مقر الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، وأشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة، وأشغال بناء مقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالكريب، وأشغال بناء المركب الترفيهي بقعفور، وأشغال بناء مجمع المالية بالروحية  تقدّمت بنسبة 100 بالمائة.

وبلغت أشغال بناء دار الثقافة  بقعفور بنسبة 85 بالمائة، وأشغال بناء قسم تفقدية الشغل والمصالحة بنسبة 70 بالمائة، وأشغال استكمال بناء قاعة الألعاب الفردية بقعفور بنسبة 95 بالمائة، فضلا عن تقدم أشغال بناء مركز شبابي وسياحي بالمنطقة البلدية بمكثر بنسبة 79 بالمائة، وتقدم أشغال بناء مدرسة اعدادية و مطعم ببوعرادة بنسبة 80 بالمائة.


