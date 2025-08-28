Babnet   Latest update 22:32 Tunis

ولاية مدنين تصدرت قائمة المناطق الأعلى حرارة المسجلة الخميس ببلوغ مستوى 45 درجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
تصدرت ولاية مدنين، قائمة الولايات الأعلى حرارة المسجلة الخميس في تونس، ببلوغ مستوى 45 درجة في حين سجلت ولايتي توزر وقابس، على التوالي ، 44 درجة لكل واحدة منهما.
وشهدت كل من ولاية سيدي بوزيد وقبلي، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ، مساء الخميس، 43 درجة في حين سجلت المحطات 41 درجة بكل من ولايتي صفاقس وقفصة.
وتوقع المعهد ان تتراوح درجات الحرارة المرتقبة لهذه الليلة بين 23 و 28 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي.



