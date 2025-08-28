ولاية مدنين تصدرت قائمة المناطق الأعلى حرارة المسجلة الخميس ببلوغ مستوى 45 درجة
تصدرت ولاية مدنين، قائمة الولايات الأعلى حرارة المسجلة الخميس في تونس، ببلوغ مستوى 45 درجة في حين سجلت ولايتي توزر وقابس، على التوالي ، 44 درجة لكل واحدة منهما.
وشهدت كل من ولاية سيدي بوزيد وقبلي، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ، مساء الخميس، 43 درجة في حين سجلت المحطات 41 درجة بكل من ولايتي صفاقس وقفصة.
وتوقع المعهد ان تتراوح درجات الحرارة المرتقبة لهذه الليلة بين 23 و 28 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي.
