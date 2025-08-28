Babnet   Latest update 22:32 Tunis

زغوان: الشروع قريبا في إنجاز 176 ماجلا بقيمة 6 ملايين دينار ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية (مندوبية الفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 22:32
      
 في إطار مواصلة تنفيذ مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية، استكملت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان جانبا كبير من الإجراءات القانونية والإدارية لإنجاز 176 ماجلا سعة 20 مترا مكعبا للماجل الواحد بهدف مساعدة المواطنين بالمناطق الريفية المعطشة على تخزين مياه الأمطار واستغلالها للاستعمال المنزلي من خلال ربطها بشبكات المياه المنزلية، وفق رئيس المشروع محسن بالهادي.
 وأوضح بلهادي، في تصريح لوكالة "وات"، أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة خصّصت ضمن عنصر تطوير نمط الحياة بالوسط الريفي 6 ملايين دينار لبناء هذه المواجل، وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك الإفريقي للتنمية الجهة المموّلة للمشروع، مع تعيين 4 مقاولات لإنجازها.
وأشار إلى أنّه وقع اختيار المنتفعين حسب مقاييس محددة وضعت للغرض، ووفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها كل الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك ممثلون عن مكونات المجتمع المدني.

وأكّد أن اجراءات المشروع بلغت مراحلها الأخيرة ومن المؤمل أن تنطلق الأشغال خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، ليساهم المشروع لدى دخوله حيز الاستغلال في الحد من معاناة المواطنين بالمناطق المعنية في ظل النقص الحاد من المياه التي تشهده الجهة عموما منذ ما يفوق السنتين.


الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
