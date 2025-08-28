تونس تستقطب استثمارات خارجية بقيمة 1650.3 مليون دينار خلال النصف الاول من 2025
تمكنت تونس خلال النصف الأول من سنة 2025 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 1650.3 مليون دينار، مقابل 1366 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، أي بزيادة بـ20.8%.
ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج قطاع الطاقة مكنت من إحداث 4677 موطن شغل جديد خلال الأشهر الستة الأولى.
وبالعملات الأجنبية، بلغت الاستثمارات 537.2 مليون دولار (+22%) و492.7 مليون أورو (+21.7%) مقارنة بسنة 2024.
القطاعات المستفيدة* الصناعات المعملية: 1031.3 مليون دينار (+22.9%).
* قطاع الطاقة: 398 مليون دينار (+60%) بفضل مشاريع الطاقات المتجددة وعمليات الاستكشاف والتنقيب (11 بئرا استكشافية).
* الفلاحة: 20.1 مليون دينار مقابل 11.6 مليون دينار في 2024.
* الخدمات: تراجع بـ24.6% إلى 191 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على:
* 62.9% للصناعات المعملية
* 24.3% للطاقة
* 11.6% للخدمات
* 1.2% للفلاحة
أبرز المستثمرين* فرنسا: 421 مليون دينار
* إيطاليا: 159.4 مليون دينار
* ألمانيا: 124.2 مليون دينار
* هولندا: 91 مليون دينار
* الولايات المتحدة: 88.4 مليون دينار
* قطر: 66.5 مليون دينار (أبرز مستثمر عربي)
