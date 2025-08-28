تونس تستقطب استثمارات خارجية بقيمة 1650.3 مليون دينار خلال النصف الاول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673727c2b3c6d3.00621360_nohgqkilpmfej.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت تونس خلال النصف الأول من سنة 2025 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 1650.3 مليون دينار، مقابل 1366 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، أي بزيادة بـ20.8%.



ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج قطاع الطاقة مكنت من إحداث 4677 موطن شغل جديد خلال الأشهر الستة الأولى.

