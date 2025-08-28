Babnet   Latest update 19:39 Tunis

الجامعة التونسية لكرة اليد تعقد جلستها العامة التقييمية يومي 17 و 18 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 19:39
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس عن عقد الجلسة العامة التقييمية يومي 17 و18 اكتوبر القادم بمدينة الحمامات.
وستخصص هذه الجلسة وفق البلاغ الذي اصدرته الجامعة التونسة لكرة اليد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات للفترة الممتدة من 30 جوان 2021 الى 30 جوان 2024 الى جانب تقديم استراتيجية عمل الادارة الفنية للجامعة الى افق 2023 وانتخاب اعضاء جدد للجنة الوطنية للاستئناف ومناقشة مشاريع تنقيحات القوانين العامة للجامعة والمصادقة عليها.
وسيقع خلال الجلسة العامة التقييمية مناقشة تنقيحات القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.


