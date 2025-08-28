الجامعة التونسية لكرة اليد تعقد جلستها العامة التقييمية يومي 17 و 18 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس عن عقد الجلسة العامة التقييمية يومي 17 و18 اكتوبر القادم بمدينة الحمامات.

وستخصص هذه الجلسة وفق البلاغ الذي اصدرته الجامعة التونسة لكرة اليد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات للفترة الممتدة من 30 جوان 2021 الى 30 جوان 2024 الى جانب تقديم استراتيجية عمل الادارة الفنية للجامعة الى افق 2023 وانتخاب اعضاء جدد للجنة الوطنية للاستئناف ومناقشة مشاريع تنقيحات القوانين العامة للجامعة والمصادقة عليها.

وسيقع خلال الجلسة العامة التقييمية مناقشة تنقيحات القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.