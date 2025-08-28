بورصة تونس: "توننداكس" يقفل معاملات الخميس متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، حصة الخميس، على وقع سلبي، ليتراجع بنسبة 2ر0 بالمائة، ويدرك النقطة 1ر11904، في ظل معاملات قيمة ناهزت 1ر17 مليون دينار،حسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".







وتميزت الحصة بتبادل كتلة سهم شركة صنع المشروبات بتونس بمعاملات في حدود 13 مليون دينار.وتصدّر سهم "حنّبعل" للايجار المالي قائمة الارتفاعات خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 4ر4 بالمائة، منهيا في مستوى 310ر7 دنانير، وسط معاملات ضعيفة لم تتخطى 4 الاف دينار.كما شمل الارتفاع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية مع اقفال الحصة، ليرتفع بنسبة 7ر1بالمائة، ويدرك سعره قيمة 100ر6 دنانير ولم يجذب السهم سوى معاملات بقيمة 17 الف دينار.في المقابل، تدحرج سهم شركة الخطوط التونسية، خلال الحصّة، وفقد 7ر2 بالمائة من قيمته، واختتم عند سعر 360ر0 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز 9 الاف دينار.وتقهقر سعر سهم شركة النقل عبر الانابيب "سوترابيل"، بدوره بنسبة 6ر1 بالمائة، ليقفل عند سعر 540ر21 دينار ومعاملات في حدود 10 الاف دينار.وحاز سهم شركة صنع المشروبات بتونس، وللحصة الثانية على التوالي، على نصيب الاسد من المعاملات، ليستاثر بما قدره 4ر13 مليون دينار منها، منهيا الحصّة على ارتفاع قدره 9ر0 بالمائة فيما أدرك سعره مستوى 750ر12 دينار.