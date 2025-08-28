والي تونس يؤكد على ضرورة أن تكون المشاريع المقترحة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية ذات جدوى وتحسن ظروف عيش المواطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

اكد والي تونس عماد بوخريص على ضرورة ان تكون المشاريع المقترحة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025 ذات جدوى ولها اثر إيجابي مباشر على تحسين ظروف عيش المواطن



ودعا مساء يوم امس خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية تونس لضبط المحتوى النهائي للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025، الى التعجيل باستكمال الملفات الفنية الضرورية واحالة الملف الى سلطة الاشراف في غضون يومين حتى يتسنى فتح الاعتمادات الخاصة بالبرنامج

