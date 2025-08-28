والي تونس يؤكد على ضرورة أن تكون المشاريع المقترحة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية ذات جدوى وتحسن ظروف عيش المواطن
اكد والي تونس عماد بوخريص على ضرورة ان تكون المشاريع المقترحة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025 ذات جدوى ولها اثر إيجابي مباشر على تحسين ظروف عيش المواطن
ودعا مساء يوم امس خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية تونس لضبط المحتوى النهائي للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025، الى التعجيل باستكمال الملفات الفنية الضرورية واحالة الملف الى سلطة الاشراف في غضون يومين حتى يتسنى فتح الاعتمادات الخاصة بالبرنامج
وللاشارة فقد حضر هذا الاجتماع المعتمدة الأولى خلود الهيشري وبقية المعتمدين وأعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس والمديرين الجهويين للتنمية واملاك الدولة والشؤون العقارية والشباب والرياضة ورئيس دائرة المجلس الجهوي الى جانب الكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات سيدي حسين والمرسى وممثلين عن بلديات تونس وباردو والكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد وحلق الوادي وممثلي الإدارات الجهوية للصحة والشؤون الثقافية والمراة والاسرة والطفولة
وجدير بالتذكير فان البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025 هو خطة سنوية تضعها كل ولاية لتحديد أولويات التنمية فيها ، وتتضمن مشاريع وبرامج تعالج المشاكل التنموية الأساسية في الجهة على غرار البنية التحتية ودعم التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وذلك ضمن استراتيجية التنمية الجهوية والوطنية
