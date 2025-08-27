Babnet   Latest update 23:05 Tunis

وزير الصحّة يكرّم ممثل منظمة الصحّة العالمية بتونس إثر إنتهاء مهامه في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af7599b157b2.87071098_hmkeqjlpiongf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 22:15
      
أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، صباح الأربعاء، على موكب تكريم ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إبراهيم الزيك إثر انتهاء مهامه في تونس.
وأكد الفرجاني، الذي نوه في كلمته بجهود الدكتور الزيك ودوره في دعم التعاون الصحي بين تونس والمنظمة، قيمة الشراكة التي جمعت الجانبين في تعزيز قدرات الهياكل الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقدّم الوزير، في ختام الموكب، بإسمه وبإسم الأسرة الصحّية بأصدق عبارات الشكر والتقدير، متمنيًا للدكتور الزيك موفور الصحّة والتوفيق في مسيرته المقبلة.



