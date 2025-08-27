وزير الصحّة يكرّم ممثل منظمة الصحّة العالمية بتونس إثر إنتهاء مهامه في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af7599b157b2.87071098_hmkeqjlpiongf.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، صباح الأربعاء، على موكب تكريم ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إبراهيم الزيك إثر انتهاء مهامه في تونس.

وأكد الفرجاني، الذي نوه في كلمته بجهود الدكتور الزيك ودوره في دعم التعاون الصحي بين تونس والمنظمة، قيمة الشراكة التي جمعت الجانبين في تعزيز قدرات الهياكل الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدّم الوزير، في ختام الموكب، بإسمه وبإسم الأسرة الصحّية بأصدق عبارات الشكر والتقدير، متمنيًا للدكتور الزيك موفور الصحّة والتوفيق في مسيرته المقبلة.





