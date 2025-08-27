توزر تصدرت قائمة المناطق الاعلى حرارة الاربعاء بتسجيلها 46 درجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن قائمة المناطق، التي سجلت أعلى درجات الحرارة، الاربعاء. وتصدرت القائمة ولاية توزر، التي بلغت بها الحرارة مستوى 46 درجة، في حين سجلت قبلي 45 درجة.



وناهزت درجات الحرارة بولايات جندوبة وتطاوين والقيروان وباجة ومدنين، وفق بيانات نشرها المعهد مساء، الإربعاء، على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، 44 درجة. وبلغت الحرارة بولايات، قابس وبنزرت وسليانة وقفصة، 43 درجة.

