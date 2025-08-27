Babnet   Latest update 23:05 Tunis

توزر تصدرت قائمة المناطق الاعلى حرارة الاربعاء بتسجيلها 46 درجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 22:14
      
كشف المعهد الوطني للرصد الجوي عن قائمة المناطق، التي سجلت أعلى درجات الحرارة، الاربعاء. وتصدرت القائمة ولاية توزر، التي بلغت بها الحرارة مستوى 46 درجة، في حين سجلت قبلي 45 درجة.

وناهزت درجات الحرارة بولايات جندوبة وتطاوين والقيروان وباجة ومدنين، وفق بيانات نشرها المعهد مساء، الإربعاء، على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، 44 درجة. وبلغت الحرارة بولايات، قابس وبنزرت وسليانة وقفصة، 43 درجة.



وشهدت ولايتي سيدي بوزيد، والكاف حرارة في حدود 42 درجة، في حين كانت المستويات بولاية زغوان، في حدود 40 درجة، وبتونس قرطاج 39 درجة.


