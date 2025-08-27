Babnet   Latest update 20:28 Tunis

البحث في تقدم مشاريع الطرقات السيارة محور جلسة عمل بوزارة التجهيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af5c391a9bb6.35526187_npifjlgqhomke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 20:27
      
خصصت جلسة العمل، المنعقدة الاربعاء، تحت إشراف وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، لمتابعة تقدم مشاريع الطرقات السيارة
وتناولت هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الديوان قيس بالضياف والرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة  أحمد عز الدين وثلة من إطارات الوزارة والشركة، تقدم إنجاز المشاريع التي تشرف عليها شركة تونس للطرقات السيارة.


وتتمثل المشاريع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في أشغال إزالة محطة سوسة وإنجازمحطات الاستخلاص بالطريق السيارة قابس-مدنين-رأس جدير وتقدم الأشغال في فضاءات الخدمات و الاستراحة الجديدة

كما تناولت الجلسة متابعة تقدم تنفيذ مشاريع الصيانة والسلامة على طول شبكة الطرقات السيارة، بهدف ضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق، إلى جانب عمليات إزالة الأعشاب الطفيلية وتشذيب الأشجار والتشجير
وشدد وزير التجهيز، بالمناسبةـ على ضرورة التسريع لاستكمال البرامج والاشغال التي في طور الإنجاز، لضمان ديمومة الشركة ودعم السلامة المورورية على شبكة الطرقات السريعة ومزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطن
يشار إلى أنه يتم استغلال 743 كلم من الطرقات السيارة


Indicateurs
Babnet

