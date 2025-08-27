البحث في تقدم مشاريع الطرقات السيارة محور جلسة عمل بوزارة التجهيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af5c391a9bb6.35526187_npifjlgqhomke.jpg width=100 align=left border=0>

خصصت جلسة العمل، المنعقدة الاربعاء، تحت إشراف وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، لمتابعة تقدم مشاريع الطرقات السيارة

وتناولت هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الديوان قيس بالضياف والرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة أحمد عز الدين وثلة من إطارات الوزارة والشركة، تقدم إنجاز المشاريع التي تشرف عليها شركة تونس للطرقات السيارة.



