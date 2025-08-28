Babnet   Latest update 07:25 Tunis

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والوفد المرافق له

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af5bca21c2a6.71080936_oflnpkqigmjhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 07:25
      
إستقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، يوم الأربعاء وفدا رياضيا رفيع المستوى برئاسة العميد علي إبراهيم الشيحي، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى تونس لمواكبة فعاليات البطولة العربية الـ11 للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تُقام بملعب ألعاب القوى برادس خلال الفترة من 23 إلى 27 أوت الجاري.

وشارك في اللقاء كل من نائبي رئيس الاتحاد عن قارتي أفريقيا وآسيا محمد يحيى متولي أبوفندي ووليد جاسم ترك ورئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى خالد عمارة إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد.

ورحّب وزير الشباب والرياضة بالمناسبة، بضيوف تونس من مختلف الدول العربية، معربا عن شكره لكل القائمين على تنظيم هذه التظاهرة الرياضية العربية، التي تمثل فرصة للّقاء العربي واكتشاف المواهب الشابة والمراهنة على جيل جديد من الرياضيين الأبطال العرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى ومن أهمها الألعاب الأولمبية 2028.


كما أكد المورالي استعداد تونس الدائم لتعزيز التعاون الرياضي العربي المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الدولية لتطوير الرياضة العربية وتأهيل الأبطال وفق مناهج علمية متطورة ومقاييس علمية تؤهلهم لاعتلاء منصات التتويج.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والوفد المرافق له بالمستوى الجيد للدورة الحادية عشرة للبطولة العربية للناشئين والناشئات تنظيميا ولوجستيا وهو ما يعكس نجاح تونس وريادتها في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ويعزز ثقة الهياكل الدولية بها.
يذكر أن هذه البطولة تشهد مشاركة 18 دولة عربية وهي: تونس البلد المنظم والجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والأردن والسعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والصومال.
ر-مر 


Babnet

