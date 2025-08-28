وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والوفد المرافق له

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af5bca21c2a6.71080936_oflnpkqigmjhe.jpg width=100 align=left border=0>

إستقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، يوم الأربعاء وفدا رياضيا رفيع المستوى برئاسة العميد علي إبراهيم الشيحي، رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى تونس لمواكبة فعاليات البطولة العربية الـ11 للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تُقام بملعب ألعاب القوى برادس خلال الفترة من 23 إلى 27 أوت الجاري.



وشارك في اللقاء كل من نائبي رئيس الاتحاد عن قارتي أفريقيا وآسيا محمد يحيى متولي أبوفندي ووليد جاسم ترك ورئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى خالد عمارة إضافة إلى أعضاء مجلس الاتحاد.

