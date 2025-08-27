توقيع وثيقة لإرساء النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ بين ديوانيتي تونس وكوريا الجنوبية
– تمّ يوم الأربعاء بمقرّ الإدارة العامة للديوانة، التوقيع على وثيقة "محضر المناقشة" الخاصة بتركيز النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الدولي وجهود رقمنة الإجراءات داخل الديوانة التونسية، بالشراكة مع الديوانة الكورية الجنوبية.
ويهدف هذا النظام المموَّل من الجانب الكوري إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية مع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلّق بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المرتبطة باتفاقيات التبادل التجاري الحر. كما سيمكّن من إدارة إلكترونية متكاملة لقواعد المنشأ، بما يساهم في التطبيق السليم للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس.
وخلال مراسم التوقيع، أكّد المدير العام للديوانة، لطفي الدشراوي، على أهمية التعاون مع الديوانة الكورية الجنوبية في عديد المجالات، لا سيما في مجال دعم مسار التحول الرقمي.
من جانبه، شدّد المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بالديوانة الكورية على حرص بلاده على إنجاح مشروع إرساء هذا النظام عبر تعزيز التعاون مع الديوانة التونسية، وخاصة عبر تبادل الخبرات بين المختصين في مجال قواعد المنشأ وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أنّ وثيقة "محضر المناقشة" تضمّ جملة من الالتزامات والتعهّدات المشتركة بين الطرفين، بهدف ضمان حسن تنفيذ مختلف مراحل المشروع.
