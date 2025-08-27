توقيع وثيقة لإرساء النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ بين ديوانيتي تونس وكوريا الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af577f6adb93.44163146_ofienklmqhgpj.jpg width=100 align=left border=0>

– تمّ يوم الأربعاء بمقرّ الإدارة العامة للديوانة، التوقيع على وثيقة "محضر المناقشة" الخاصة بتركيز النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الدولي وجهود رقمنة الإجراءات داخل الديوانة التونسية، بالشراكة مع الديوانة الكورية الجنوبية.



ويهدف هذا النظام المموَّل من الجانب الكوري إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية مع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلّق بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المرتبطة باتفاقيات التبادل التجاري الحر. كما سيمكّن من إدارة إلكترونية متكاملة لقواعد المنشأ، بما يساهم في التطبيق السليم للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس.

