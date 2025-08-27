Babnet   Latest update 20:28 Tunis

توقيع وثيقة لإرساء النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ بين ديوانيتي تونس وكوريا الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af577f6adb93.44163146_ofienklmqhgpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 20:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
– تمّ يوم الأربعاء بمقرّ الإدارة العامة للديوانة، التوقيع على وثيقة "محضر المناقشة" الخاصة بتركيز النظام الإلكتروني المتكامل للمنشأ، وذلك في إطار أنشطة التعاون الدولي وجهود رقمنة الإجراءات داخل الديوانة التونسية، بالشراكة مع الديوانة الكورية الجنوبية.

ويهدف هذا النظام المموَّل من الجانب الكوري إلى تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية مع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلّق بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المرتبطة باتفاقيات التبادل التجاري الحر. كما سيمكّن من إدارة إلكترونية متكاملة لقواعد المنشأ، بما يساهم في التطبيق السليم للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس.



وخلال مراسم التوقيع، أكّد المدير العام للديوانة، لطفي الدشراوي، على أهمية التعاون مع الديوانة الكورية الجنوبية في عديد المجالات، لا سيما في مجال دعم مسار التحول الرقمي.

من جانبه، شدّد المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بالديوانة الكورية على حرص بلاده على إنجاح مشروع إرساء هذا النظام عبر تعزيز التعاون مع الديوانة التونسية، وخاصة عبر تبادل الخبرات بين المختصين في مجال قواعد المنشأ وتكنولوجيا المعلومات.

يُذكر أنّ وثيقة "محضر المناقشة" تضمّ جملة من الالتزامات والتعهّدات المشتركة بين الطرفين، بهدف ضمان حسن تنفيذ مختلف مراحل المشروع.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313976


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet42°
30° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-27
38°-28
31°-26
32°-24
34°-23
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    