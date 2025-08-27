Babnet   Latest update 12:49 Tunis

الجامعة التونسية لكرة السلة تعلن فسخ عقد مدرب منتخب الاكابر مهدي ماري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 11:54
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن فسخ عقد مدرب منتخب الاكابر مهدي ماري على خلفية النتائج السلبية التي رافقت مشاركة الخماسي التونسي في النسخة الاخيرة لبطولة امم افريقيا "افروبسكيت" التي احتضنتها انغولا من 12 الى 24 اوت الجاري.
وقالت الجامعة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء "تعلن الجامعة التونسية لكرة السلة أنّه، وعملاً بأحكام العقد المبرم مع المدرب الوطني مهدي ماري، والمضمّن به شرط فسخي، فقد تمّ فسخ العقد بصفة رسمية".
واضافت ان هذا القرار "جاء إثر جلسة تقييم فني مع المدرب الوطني، ونظراً لعدم تحقيق الهدف المنصوص عليه بالفصل 3 من العقد والمتمثل في بلوغ منصة التتويج".

وتابعت "تؤكد الجامعة التونسية لكرة السلة، عزمها على الانطلاق في مشروع فني جديد وطموح في أقرب الآجال، بهدف الاستعداد للاستحقاقات القادمة واستعادة مكانة كرة السلة التونسية في الصدارة الإفريقية".

يشار الى ان المنتخب التونسي غادر منافسات "افروباسكيت 2025" بحصيلة سلبية اثر الاكتفاء بانتصار واحد خلال الدور الاول على مدغشقر (81-60) مقابل هزيمتين امام الكاميرون (65-86) ونيجيريا (66-87) قبل ان ينقاد الى خسارة اخرى في مواجهة الملحق المؤهل الى الدور ربع النهائي ضد الرأس الاخضر (54-87).
وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة تعاقدت مع المدرب الفرنسي من اصول جزائرية مهدي ماري في منتصف شهر ديسمبر 2023 خلفا للبرتغالي ماريو بالما.


