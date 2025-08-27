الجامعة التونسية لكرة السلة تعلن فسخ عقد مدرب منتخب الاكابر مهدي ماري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن فسخ عقد مدرب منتخب الاكابر مهدي ماري على خلفية النتائج السلبية التي رافقت مشاركة الخماسي التونسي في النسخة الاخيرة لبطولة امم افريقيا "افروبسكيت" التي احتضنتها انغولا من 12 الى 24 اوت الجاري.

وقالت الجامعة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء "تعلن الجامعة التونسية لكرة السلة أنّه، وعملاً بأحكام العقد المبرم مع المدرب الوطني مهدي ماري، والمضمّن به شرط فسخي، فقد تمّ فسخ العقد بصفة رسمية".

واضافت ان هذا القرار "جاء إثر جلسة تقييم فني مع المدرب الوطني، ونظراً لعدم تحقيق الهدف المنصوص عليه بالفصل 3 من العقد والمتمثل في بلوغ منصة التتويج".

