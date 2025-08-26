Babnet   Latest update 18:04 Tunis

المدير الفني بشركة الطرابس: دعوة سلطة الاشراف إلى ضرورة التعهد بملف تجديد اللزمة لشركة الطرابسا وإعادة تصنيف ميناء الصخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ade8c1cd4be2.65314447_qnjhegpmflkoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 17:58
      
وات - تحرير هادية بوصرصار - دعا المدير الفني بشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "الطرابسا"، رمزي باللعج، سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصناعة و والمناجم والطاقة، ووزارة النقل إلى "ضرورة التعهد بملف تجديد اللزمةالمتوقفة منذ 2008، وإعادة تصنيف ميناء الصخيرة، من ميناء تجاري، إلى ميناء يراعي خصوصيته، كميناء معد لنقل وخزن وشحن النفط الخام، والمواد الكيمائية، والنفطية "
وأوضح اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مهمة "أضواء على الجهات" التي تنفذ  الوكالة بالشراكة مع برنامج دعم الإعلام التونسي، أن "شركة الطرابسا التي تساهم بنسبة 85 بالمائة في ميزانية الدولة من حيث إنتاج النفط الخام التونسي، فإن عدم تجديد اللزمة  التي أسندتها إياها وزارة أملاك الدولة منذ إحداثها سنة 1957، جعلها تواجه عديد المشاكل التي تقف عائقا  امام  استراتجية الاستثمارات المستقبلية، وعدم تطوير نشاط الشركة، ودعم الشراكة مع الجزائر، بخصوص أنبوب النفط شحن ونقل كميات النفط من التراب الجزائري، ودعم الكميات المنقولة من النفط الخام عن طريق ميناء الطرابسا بالصخيرة ".


وخلص إلى القول أن "الوضعية المالية لشركة الطرابسا مريحة، سيما وأن صافي الأرباح التي حققتها سنة 2023، بلغت 18 مليون دينار، و 11 مليون دينار سنة 2024"، مؤكدا على أن "آفاق وتحديات شركة الطرابسا، تتمثل أساسا في تنويع نشاطها خاصة وأن النفط التونسي ما فتئ ينخفض من سنة إلى أخرى، وفتح أسواق جديدة في نقل وخزن النفط الخام الأجنبي، الذي يعد تجديد اللزمة للشركة دافعه الأساسي ".

يذكر أن شركة الطرابسا التي أحدثت سنة 1957، من قبل إحدى الشركات الفرنسية، وتم تونستها سنة 1985، هي شركة خدمات تقوم بنقل وخزن وشحن النفط الخام، والمواد الكيمائية، والنفطية المكررة.
كما تشرف شركة الطرابسا على مستودع خزن طاقته 380 ألف متر مكعب، و11 خزانا طاقة كل واحد منهم 35 الف متر مكعب، وعلى ميناء تجاري مكلف بنقل وشحن النفط الخام والمواد الكيمائية والمواد المكررة.   



