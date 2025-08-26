المدير الفني بشركة الطرابس: دعوة سلطة الاشراف إلى ضرورة التعهد بملف تجديد اللزمة لشركة الطرابسا وإعادة تصنيف ميناء الصخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ade8c1cd4be2.65314447_qnjhegpmflkoi.jpg width=100 align=left border=0>

وات - تحرير هادية بوصرصار - دعا المدير الفني بشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "الطرابسا"، رمزي باللعج، سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصناعة و والمناجم والطاقة، ووزارة النقل إلى "ضرورة التعهد بملف تجديد اللزمةالمتوقفة منذ 2008، وإعادة تصنيف ميناء الصخيرة، من ميناء تجاري، إلى ميناء يراعي خصوصيته، كميناء معد لنقل وخزن وشحن النفط الخام، والمواد الكيمائية، والنفطية "

وأوضح اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال مهمة "أضواء على الجهات" التي تنفذ الوكالة بالشراكة مع برنامج دعم الإعلام التونسي، أن "شركة الطرابسا التي تساهم بنسبة 85 بالمائة في ميزانية الدولة من حيث إنتاج النفط الخام التونسي، فإن عدم تجديد اللزمة التي أسندتها إياها وزارة أملاك الدولة منذ إحداثها سنة 1957، جعلها تواجه عديد المشاكل التي تقف عائقا امام استراتجية الاستثمارات المستقبلية، وعدم تطوير نشاط الشركة، ودعم الشراكة مع الجزائر، بخصوص أنبوب النفط شحن ونقل كميات النفط من التراب الجزائري، ودعم الكميات المنقولة من النفط الخام عن طريق ميناء الطرابسا بالصخيرة ".



