وزير الخارجية يلتقي الجالية التونسية بجدة ويؤكد تحسين الخدمات القنصلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab86e65df9d6.63544653_pjgnhmfieolkq.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء يوم الأحد، بمقر القنصلية العامة بجدة، مجموعة من أبناء الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بالسعودية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده الاثنين 25 أوت 2025.



ووفق بلاغ الوزارة، مثّل اللقاء فرصة للحوار المباشر بين الوزير وأبناء الجالية، حيث عرضوا جملة من المشاغل والمقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات القنصلية.

