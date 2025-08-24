Babnet   Latest update 23:11 Tunis

وزير الخارجية يلتقي الجالية التونسية بجدة ويؤكد تحسين الخدمات القنصلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab86e65df9d6.63544653_pjgnhmfieolkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 22:37
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء يوم الأحد، بمقر القنصلية العامة بجدة، مجموعة من أبناء الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بالسعودية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده الاثنين 25 أوت 2025.

ووفق بلاغ الوزارة، مثّل اللقاء فرصة للحوار المباشر بين الوزير وأبناء الجالية، حيث عرضوا جملة من المشاغل والمقترحات الهادفة إلى تحسين الخدمات القنصلية.



وأكد الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء القنصلية العامة على أهمية تطوير آليات العمل ورفع مستوى الخدمات المسداة للجالية، إضافة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان ظروف إقامة ملائمة تعزز اندماجهم في بلد الاعتماد.

ونوّه النفطي بالدور الفاعل الذي تقوم به الجالية التونسية بالمملكة في تعزيز إشعاع تونس وخدمة مصالحها، معتبرا إياها جسرا للتواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شدّد على أن التونسيين بالخارج يحتلون مكانة محورية في برامج الوزارة، مؤكدا مواصلة العمل على الدفاع عن مصالحهم، تحسين الخدمات القنصلية، وتوفير الإحاطة الضرورية لهم بما يعزز ارتباطهم بالوطن الأم.


Babnet

