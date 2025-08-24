أريانة: مشاريع إحداث وصيانة بعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية
شهدت عدة مؤسسات تربوية بولاية أريانة، (مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية)، مشاريع إحداث وتطوير في البنية التحتية، إلى جانب أشغال توسعة وصيانة استعدادا للعودة المدرسية.
وقام المندوب الجهوي للتربية بأريانة، فؤاد بن لطيف، بزيارات ميدانية لمتابعة سير هذه المشاريع، كان آخرها أمس السبت حيث تفقّد تقدّم أشغال إحداث المدرسة الإعدادية حدائق المنزه 2.
وشملت الإحداثات أيضا بناء المدرسة الابتدائية البكري 2، وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للتربية بأريانة على صفحتها الرسمية. كما تشهد المدرسة الإعدادية ابن خلدون أشغال تهيئة وصيانة تشمل مدخل المؤسسة وقنوات تصريف مياه الأمطار، فيما تتواصل أشغال مماثلة بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد بأريانة المدينة.
وفي إطار التوسعة، يشهد معهد أبو القاسم الشابي بالتضامن إضافة خمس قاعات تدريس عادية وخمس قاعات اختصاص، فيما تم بمعهد قلعة الأندلس بناء مخبر تقني إلى جانب أشغال صيانة وتهيئة.
كما شملت تدخلات الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية تهيئة وبناء مجموعات صحية جديدة، وعمليات طلاء ودهن، فضلا عن إعادة بناء بعض الأسوار.
