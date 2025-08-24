أريانة: مشاريع إحداث وصيانة بعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c51bb4b4ea17.49232031_jolkignhqpmfe.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت عدة مؤسسات تربوية بولاية أريانة، (مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية)، مشاريع إحداث وتطوير في البنية التحتية، إلى جانب أشغال توسعة وصيانة استعدادا للعودة المدرسية.



وقام المندوب الجهوي للتربية بأريانة، فؤاد بن لطيف، بزيارات ميدانية لمتابعة سير هذه المشاريع، كان آخرها أمس السبت حيث تفقّد تقدّم أشغال إحداث المدرسة الإعدادية حدائق المنزه 2.

