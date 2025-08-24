 البنك المركزي يتوقع تحسّن النشاط الفلاحي بنسبة 5,1% خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

توقّع البنك المركزي التونسي أن يسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5,1 بالمائة، مدفوعا بموسم واعد إثر تحسّن الظروف المناخية، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16,3 بالمائة في موسم 2023.



ووفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، الصادر منتصف هذا الأسبوع، يُنتظر أن ترتفع صابة الحبوب بنسبة 58 بالمائة لتُقدّر بنحو 18,2 مليون قنطار، مقابل 11,5 مليون قنطار في الموسم الفارط. ومن المتوقّع أن يرتفع إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن، مقابل 220 ألف طن في الموسم السابق.

