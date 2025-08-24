Babnet   Latest update 13:19 Tunis

 البنك المركزي يتوقع تحسّن النشاط الفلاحي بنسبة 5,1% خلال سنة 2025

Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 11:47
      
توقّع البنك المركزي التونسي أن يسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5,1 بالمائة، مدفوعا بموسم واعد إثر تحسّن الظروف المناخية، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16,3 بالمائة في موسم 2023.

ووفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، الصادر منتصف هذا الأسبوع، يُنتظر أن ترتفع صابة الحبوب بنسبة 58 بالمائة لتُقدّر بنحو 18,2 مليون قنطار، مقابل 11,5 مليون قنطار في الموسم الفارط. ومن المتوقّع أن يرتفع إنتاج زيت الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن، مقابل 220 ألف طن في الموسم السابق.



انتعاش في الصناعة والخدمات
وتوقّع البنك المركزي، بخصوص بقية القطاعات، أن يتعافى النشاط الصناعي ليسجّل نموا بنسبة 3,3 بالمائة، مدعوما بتماسك الصناعات المعملية الموجّهة للتصدير وصلابة نشاط المناجم، بفضل الارتفاع المرتقب في إنتاج الفسفاط الخام واستثمارات جديدة في القطاع.

أما قطاع الخدمات، فمن المُنتظر أن يحقق تطورا بنسبة 2,8 بالمائة، مستندا بالأساس إلى الأداء الجيد لقطاع السياحة، حيث من المتوقّع أن يبلغ عدد الوافدين 11 مليون سائح خلال الموسم الحالي، مقابل 10,3 مليون في 2023.

واعتبر البنك المركزي أن هذه الديناميكية في أبرز محركات الاقتصاد الوطني من شأنها أن تعزّز النشاط الاقتصادي وتُساهم في تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 3,2 بالمائة لكامل سنة 2025.


الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
تونس
