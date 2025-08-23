في الدورة السادسة لمهرجان مسارات المسرح بالمهدية: عروض وتكريمات وورشات إبداعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bd96691338.88259337_fpmokehijlqng.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق غدا الأحد 24 أوت فعاليات الدورة 6 لمهرجان مسارات المسرح بالمهدية، وهي دورة تتنزل في إطار دعم الحركة الثقافية والمسرحية وتوفير فضاءات للعرض والإبداع وتبادل الخبرات.

وتفتتح الدورة بعرض مسرحي للأطفال بعنوان "الوحش"، وهو عمل من إنتاج طلبة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس في إطار مشاريع التخرّج. كما سيتم تقديم مسرحية "جاكرندا" وهي من تأليف عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني التونسي بفضاء البرج الأثري بالمهدية.

ويسجل حفل الافتتاح تكريم ثلاثة مبدعين من الساحة المسرحية التونسية، وهم محمد حسين قريع والدكتور عبد الحليم المسعودي والهادي صيود، وذلك تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد المسرحي والبحثي والإبداعي في تونس.

