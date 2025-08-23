Babnet   Latest update 18:08 Tunis

في الدورة السادسة لمهرجان مسارات المسرح بالمهدية: عروض وتكريمات وورشات إبداعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bd96691338.88259337_fpmokehijlqng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025 - 18:08
      
تنطلق غدا الأحد 24 أوت فعاليات الدورة 6 لمهرجان مسارات المسرح بالمهدية، وهي دورة تتنزل في إطار دعم الحركة الثقافية والمسرحية وتوفير فضاءات للعرض والإبداع وتبادل الخبرات.
وتفتتح الدورة بعرض مسرحي للأطفال بعنوان "الوحش"، وهو عمل من إنتاج طلبة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس في إطار مشاريع التخرّج. كما سيتم تقديم مسرحية "جاكرندا" وهي من تأليف عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني التونسي بفضاء البرج الأثري بالمهدية.
ويسجل حفل الافتتاح تكريم ثلاثة مبدعين من الساحة المسرحية التونسية، وهم محمد حسين قريع والدكتور عبد الحليم المسعودي والهادي صيود، وذلك تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد المسرحي والبحثي والإبداعي في تونس.

ويتواصل البرنامج طيلة أيام المهرجان من 25 إلى 28 أوت، بعروض مسرحية تتوزع بين فضاء البرج الأثري بالمهدية وفضاء "زاد للثقافة والترفيه" برجيش. ويقدّم المسرح الوطني التونسي مسرحيتي "برضاك" للأسعد صلعاني يوم 25 أوت و"كيما اليوم" لليلى طوبال يوم 26 أوت، تليها مسرحية "14/11" لمسرح الأوبرا تونس يوم 27 أوت.

وتختتم العروض يوم 28 أوت بمسرحية "ثقوب سوداء" من إنتاج شركة "ميم جيم" بالساحلين.
وفي ما يخص العروض الموجهة للأطفال، يقترح المهرجان تقديم مسرحية "الوحش"  يوم 25 أوت، ثم عروض أخرى مثل "الصائغ الأمين" لشركة زاد للفنون يوم 27 أوت و"الاعتراف بالفضل" لشركة توليب للإنتاج يوم 28 أوت وذلك بفضاء "زاد" برجيش.
وإلى جانب العروض، ينظم المهرجان ورشة تكوينية بعنوان "من الجسد إلى التجسيد" يشرف على تأطيرها الفنان حسن المؤذن وتقام بدار الثقافة المهدية من 25 إلى 28 أوت، وذلك في إطار الأنشطة الموازية الرامية إلى صقل مهارات الشبان وتطوير أدوات التعبير الجسدي في المسرح.


