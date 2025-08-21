المنتخب التونسي لكرة القدم للاصاغر دون 17 سنة يلاقي وديا نظيره السعودي وديا يوم 25 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e90e5281e191.71570127_gkqfljmeihonp.jpg width=100 align=left border=0>

يجري المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مباراة ودية ضد نظيره السعودي يوم 25 اكتوبر القادم بالمملكة العربية السعودية، في اطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم التي ستقام بقطر من 3 الى 27 نوفمبر 2025، وفق ما أفاد به امين النفاتي مدرب المنتخب التونسي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.



وأوضح النفاتي انه من المنتظر ان يخوض المنتخب التونسي مباراة ودية ثانية يوم 28 اكتوبر في انتظار تحديد هوية المنافس.

