المنتخب التونسي لكرة القدم للاصاغر دون 17 سنة يلاقي وديا نظيره السعودي وديا يوم 25 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e90e5281e191.71570127_gkqfljmeihonp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025
      
يجري المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 عاما مباراة ودية ضد نظيره السعودي يوم 25 اكتوبر القادم بالمملكة العربية السعودية، في اطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم التي ستقام بقطر من 3 الى 27 نوفمبر 2025، وفق ما أفاد به امين النفاتي مدرب المنتخب التونسي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس.

وأوضح النفاتي انه من المنتظر ان يخوض المنتخب التونسي مباراة ودية ثانية يوم 28 اكتوبر في انتظار تحديد هوية المنافس.

جدير بالذكر ان المنتخب التونسي يجري حاليا تربصا اعداديا بحمام بورقيبة انطلق يوم 18 اوت ويتواصل الى غاية 22 اوت من نفس الشهر وسيكون متبوعا بتربص ثان بتونس العاصمة من 25 الى 29 اوت.

كما سيجري المنتخب تربصا ثالثا بعين دراهم من 1 الى 10 سبتمبر القادم اضافة الى تربصين اخرين بتونس العاصمة من 22 الى 26 سبتمبر ومن 29 سبتمبر الى 3 اكتوبر على ان يتحول الى السعودية يوم 22 اكتوبر، وفق ما صرح به النفاتي، لتكون المحطة التحضيرية الاخيرة قبل التحول الى قطر لخوض مناقسات المونديال بتاريخ 30 اكتوبر 2025.
جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من المونديال ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الارجنتين وبلجيكيا وفيجي.


