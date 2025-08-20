جمعية أحباء البلفدير تنظم الليلة العالمية للخفافيش يوم 29 أـوت الجاري بمنتزه البلفدير
تنظم جمعية أحباء البلفيدير، يوم 29 أوت الجاري، للمرة 14 على التوالي، الليلة العالمية للخفافيش، وهي تظاهرة مخصصة لاكتشاف الخفافيش أو بما يسمى الوطواط بمنتزه حديقة الحيوانات البلفدير بالعاصمة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن منتزه البلفيدير يُعد ملجأً مثاليا لهذه الثدييات الليلية، بفضل أشجاره القديمة وتجويفاته الطبيعية.
وأعدت الجمعية برنامجا متنوعا، يضم ورشات ترفيهية وفنية للكبار والصغار من بينها ألعاب تعليمية من بينها ما يتعلق بكيفية صنع أقنعة فضلا عن ورشات للتوعية بالتنوع البيولوجي.
كما سيقع تقديم محاضرة بعنوان: "الخفافيش: بيولوجيا وأهميتها في الحياة الليلية بالمدينة" إضافة إلى القيام بجولة ليلية لرصد الخفافيش باستخدام أجهزة كشف بالموجات فوق الصوتية واكتشاف مصائد الضوء والحشرات الموجودة في الحديقة
ويشار أن الليلة العالمية للخفافيش (International Bat Night) هي فعالية سنوية تقام للاحتفال بالخفافيش والتوعية بأهميتها.
