جمعية أحباء البلفدير تنظم الليلة العالمية للخفافيش يوم 29 أـوت الجاري بمنتزه البلفدير

تنظم جمعية أحباء البلفيدير، يوم 29 أوت الجاري، للمرة 14 على التوالي، الليلة العالمية للخفافيش، وهي تظاهرة مخصصة لاكتشاف الخفافيش أو بما يسمى الوطواط بمنتزه حديقة الحيوانات البلفدير بالعاصمة.



واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن منتزه البلفيدير يُعد ملجأً مثاليا لهذه الثدييات الليلية، بفضل أشجاره القديمة وتجويفاته الطبيعية.

