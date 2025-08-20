Babnet   Latest update 19:07 Tunis

الوكالة الوطنية للتشغيل تدعو طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج للتعامل مع مكاتب التوظيف القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d19006d4e556.48390297_fiqljohngkmep.jpg width=100 align=left border=0>
دعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج، إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلّم من الوزارة.

وحذّرت الوكالة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، من المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج التي " تتولّى نشر عروض شغل وهميّة ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة و أن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية".



وتأتي هذه الدعوة في إطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من النشاط غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج حسب البلاغ.
ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني وعناوينها وأرقام هواتفها في جميع ولايات الجمهورية. وتضم هذه القائمة 64 مكتبا خاصا.
كما نشرت قائمة بأسماء المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج التي تم سحب الترخيص منها من سنة 2011 إلى غاية سنة 2022 وتضم 17 مكتبا.
 


الأربعاء 20 أوت 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
