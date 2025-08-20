الوكالة الوطنية للتشغيل تدعو طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج للتعامل مع مكاتب التوظيف القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61d19006d4e556.48390297_fiqljohngkmep.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج، إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلّم من الوزارة.



وحذّرت الوكالة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، من المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج التي " تتولّى نشر عروض شغل وهميّة ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة و أن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية".

