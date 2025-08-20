الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف برنامج تحضيرات المنتخبات الوطنية

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن البرنامج الكامل لتحضيرات مختلف المنتخبات الوطنية، أكابر وشباب وفتيات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.



منتخب الأكابر



منتخب أقل من 23 سنة



منتخب أقل من 17 سنة



منتخب أقل من 16 سنة



منتخب أقل من 15 سنة



منتخبات الفتيات



* يدخل فيالجاري، وذلك استعداداً لمواجهتيالمقررتين يوميلحساب تصفيات كأس العالم 2026.: من 30 أوت إلى 4 سبتمبر في تونس العاصمة.: من 4 إلى 10 سبتمبر بمصر، يتخلله خوض مباراتين وديتين ضد المنتخب المصري بمدينة الإسماعيلية.سيخوض1. بحمام بورقيبة: من 18 إلى 22 أوت.2. بتونس العاصمة: من 25 إلى 29 أوت.3. بعين دراهم: من 1 إلى 10 سبتمبر.4. بتونس العاصمة: من 22 إلى 26 سبتمبر.5. بتونس العاصمة: من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.* من 18 إلى 22 أوت.* من 25 إلى 29 أوت.* من 1 إلى 10 سبتمبر.* من 25 إلى 29 أوت.* من 1 إلى 9 سبتمبر.* تربص بعين دراهم: من 21 أوت إلى 6 سبتمبر.* تربص بسوسة: من 7 إلى 13 سبتمبر.* تربص بصفاقس: من 14 إلى 20 سبتمبر.* تربص بالحمامات: من 1 إلى 5 سبتمبر.* تربص بالحمامات: من 8 إلى 12 سبتمبر.