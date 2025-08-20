Babnet   Latest update 16:11 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف برنامج تحضيرات المنتخبات الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5de1a3b6958.28152698_eqkpjfhlmogni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 15:28 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن البرنامج الكامل لتحضيرات مختلف المنتخبات الوطنية، أكابر وشباب وفتيات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

منتخب الأكابر


* يدخل في تربص تحضيري بتونس العاصمة انطلاقا من 31 أوت الجاري، وذلك استعداداً لمواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية المقررتين يومي 4 و8 سبتمبر لحساب تصفيات كأس العالم 2026.


منتخب أقل من 23 سنة

* تربص أول: من 30 أوت إلى 4 سبتمبر في تونس العاصمة.
* تربص ثانٍ خارجي: من 4 إلى 10 سبتمبر بمصر، يتخلله خوض مباراتين وديتين ضد المنتخب المصري بمدينة الإسماعيلية.

منتخب أقل من 17 سنة

سيخوض خمسة تربصات متتالية:

1. بحمام بورقيبة: من 18 إلى 22 أوت.
2. بتونس العاصمة: من 25 إلى 29 أوت.
3. بعين دراهم: من 1 إلى 10 سبتمبر.
4. بتونس العاصمة: من 22 إلى 26 سبتمبر.
5. بتونس العاصمة: من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

منتخب أقل من 16 سنة

* ثلاثة تربصات بالحمامات:

* من 18 إلى 22 أوت.
* من 25 إلى 29 أوت.
* من 1 إلى 10 سبتمبر.

منتخب أقل من 15 سنة

* تربصان تحضيريّان بالزهراء:

* من 25 إلى 29 أوت.
* من 1 إلى 9 سبتمبر.

منتخبات الفتيات

منتخب تحت 20 عاماً:

* تربص بعين دراهم: من 21 أوت إلى 6 سبتمبر.
* تربص بسوسة: من 7 إلى 13 سبتمبر.
* تربص بصفاقس: من 14 إلى 20 سبتمبر.

منتخب تحت 17 عاماً:

* تربص بالحمامات: من 1 إلى 5 سبتمبر.
* تربص بالحمامات: من 8 إلى 12 سبتمبر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313634


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    