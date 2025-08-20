الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف برنامج تحضيرات المنتخبات الوطنية
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن البرنامج الكامل لتحضيرات مختلف المنتخبات الوطنية، أكابر وشباب وفتيات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.
منتخب الأكابر
* يدخل في تربص تحضيري بتونس العاصمة انطلاقا من 31 أوت الجاري، وذلك استعداداً لمواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية المقررتين يومي 4 و8 سبتمبر لحساب تصفيات كأس العالم 2026.
منتخب أقل من 23 سنة* تربص أول: من 30 أوت إلى 4 سبتمبر في تونس العاصمة.
* تربص ثانٍ خارجي: من 4 إلى 10 سبتمبر بمصر، يتخلله خوض مباراتين وديتين ضد المنتخب المصري بمدينة الإسماعيلية.
منتخب أقل من 17 سنةسيخوض خمسة تربصات متتالية:
1. بحمام بورقيبة: من 18 إلى 22 أوت.
2. بتونس العاصمة: من 25 إلى 29 أوت.
3. بعين دراهم: من 1 إلى 10 سبتمبر.
4. بتونس العاصمة: من 22 إلى 26 سبتمبر.
5. بتونس العاصمة: من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.
منتخب أقل من 16 سنة* ثلاثة تربصات بالحمامات:
* من 18 إلى 22 أوت.
* من 25 إلى 29 أوت.
* من 1 إلى 10 سبتمبر.
منتخب أقل من 15 سنة* تربصان تحضيريّان بالزهراء:
* من 25 إلى 29 أوت.
* من 1 إلى 9 سبتمبر.
منتخبات الفتياتمنتخب تحت 20 عاماً:
* تربص بعين دراهم: من 21 أوت إلى 6 سبتمبر.
* تربص بسوسة: من 7 إلى 13 سبتمبر.
* تربص بصفاقس: من 14 إلى 20 سبتمبر.
منتخب تحت 17 عاماً:
* تربص بالحمامات: من 1 إلى 5 سبتمبر.
* تربص بالحمامات: من 8 إلى 12 سبتمبر.
