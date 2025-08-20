مدنين: بطاحات جزيرة جربة تستأنف نشاطها بعد انتهاء الاضراب دون اي تفاعل
استانفت مع منتصف ليل امس الثلاثاء، بطاحات جزيرة جربة نشاطها في تامين حركة العبور من والى الجزيرة وذلك بعد فترة اضراب تواصلت 3 ايام دون ان تفضي الى اي تفاعل مع المطالب العاجلة التي رفعها اعوان البطاحات من تحسين وضعية الاسطول والتعجيل في نقل سلطة الاشراف من وزارة التجهيز الى وزارة النقل وفق لزهر الجويلي كاتب عام النقابة الاساسية للبطاحات.
وقال الجويلي ان الاعوان استأنفوا عملهم بصفة عادية في مبادرة بحسن النية في انتظار اي تفاعل ايجابي مع المطالب لتجنيب حصول كارثة في ظل وضعية البطاحات التي لا توفر اي شرط للسلامة ولم تواكب حجم حركة المسافرين المكثفة معبرا عن الاستعداد للحوار بما من شانه ان يجد الحلول الجادة لوضعية البطاحات بقطع النظر عن نقله الى اشراف وزارة اخرى او غيرها من الحلول التي ترتقي بخدماتها وتحسن الاسطول .
وتميزت عودة البطاحات الى العمل بكثافة في اقبال المسافرين على العبور عبر البطاحات حيث امتدت السيارات الى طوابير طويلة من الاتجاهين من الجرف ومن جربة اجيم ولا يؤمن هذه الحركة سوى بطاحان اثنان في انتظار تشغيل بطاح ثالث، وفق ما يتاح من امكانيات وفق ما عاينته صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.
ومع عودة البطاحات الى العمل استأنفت عديد محلات بيع منتوجات الصناعات التقليدية نشاطها وفتحت ابوابها لتخلق حركية بالفضاء المينائي اين ترسو البطاحات بجربة اجيم الى جانب استئناف عمل عدة محلات تجارية اخرى وعودة حركة سيارات التاكسي ودبت الحياة من جديد بعد شلل تام طيلة 3 ايام مدة الاضراب.
