مدنين: بطاحات جزيرة جربة تستأنف نشاطها بعد انتهاء الاضراب دون اي تفاعل

استانفت مع منتصف ليل امس الثلاثاء، بطاحات جزيرة جربة نشاطها في تامين حركة العبور من والى الجزيرة وذلك بعد فترة اضراب تواصلت 3 ايام دون ان تفضي الى اي تفاعل مع المطالب العاجلة التي رفعها اعوان البطاحات من تحسين وضعية الاسطول والتعجيل في نقل سلطة الاشراف من وزارة التجهيز الى وزارة النقل وفق لزهر الجويلي كاتب عام النقابة الاساسية للبطاحات.



وقال الجويلي ان الاعوان استأنفوا عملهم بصفة عادية في مبادرة بحسن النية في انتظار اي تفاعل ايجابي مع المطالب لتجنيب حصول كارثة في ظل وضعية البطاحات التي لا توفر اي شرط للسلامة ولم تواكب حجم حركة المسافرين المكثفة معبرا عن الاستعداد للحوار بما من شانه ان يجد الحلول الجادة لوضعية البطاحات بقطع النظر عن نقله الى اشراف وزارة اخرى او غيرها من الحلول التي ترتقي بخدماتها وتحسن الاسطول .

