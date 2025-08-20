نقابة الصحفيين تدين غلق مقرّ هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعتبره "إنهاءً عملياً لدورها"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>

أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها الشديد لقرار السلطة القاضي بـ غلق مقرّ هيئة النفاذ إلى المعلومة ونقل موظفيها إلى مقر رئاسة الحكومة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إنهاءً فعلياً لدور الهيئة كجسم عمومي مستقل مكلف بضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.



وجاء في بيان صادر عن النقابة أنّ هذا القرار يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في النفاذ إلى المعلومة، ويؤشر إلى هدم تدريجي لعناصر البناء الديمقراطي عبر استهداف الهيئات المستقلة. وذكّرت بأن السلطة لجأت سابقاً إلى نفس الأسلوب، من خلال غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، دون أي تبرير قانوني واضح.

