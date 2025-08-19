عملية التسجيل عن بُعد لأطفال أقسام التحضيري مواليد سنة 2020 تنطلق يوم 22 أوت وتتواصل إلى 4 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/http2.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم الجمعة 22 أوت 2025 عملية التسجيل عن بُعد للسنة الدراسية 2025-2026 بالنسبة لأطفال أقسام التحضيري مواليد سنة 2020 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال العمومية والخاصة وبالكتاتيب، لتتواصل إلى غاية 4 سبتمبر 2025، وفق بلاغ مشترك صادر الثلاثاء عن وزارت التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية.

وأفاد البلاغ المشترك بأن عملية التسجيل عن بعد تنطلق بداية من منتصف النهار عبر الرابط التالي : www.preparatoire.education.tn

كما تضع وزارة التربية، على نفس الموقع، فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتيسيير خدمة التسجيل عن بُعد لأطفال أقسام التحضيري.









